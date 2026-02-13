Raznatovic, agente de Osetkowski: "En un plazo muy corto el problema se resolverá"

Mediante un comunicado, el Partizan informó de que esta mañana le fue transmitida el fallo de la CELAD, que decidió la suspensión de Ostekowski tras su positivo por marihuana en diciembre de 2023, cuando aún se encontraba en España.

Raznatovic, a través de un mensaje en su cuenta personal en la red social 'X' mostró su sorpresa debido a que no existía constancia de que dicho procedimiento se hubiese "reabierto", lo que ha impedido a Osetkowski alegar en su defensa, a la vez que confirmó que la sanción impuesta al jugador es para los próximos 12 meses.

"La Agencia Antidopaje Española dictó el 5/6/2025, en el expediente CSA 4/24, una decisión por la que se archivaba/suspendía el procedimiento contra Dylan Osetkowski. Desde ese momento y hasta hoy, ni el jugador ni su abogado defensor en España han tenido ningún contacto con el expediente ni han recibido documento alguno, por lo que no tenían conocimiento alguno de que el procedimiento se hubiera reabierto. En consecuencia, no se ha participado en el procedimiento ni se ha presentado defensa", afirmó Raznatovic.

"Hoy se ha notificado una nueva decisión, fechada el 19/12/2025, con un número completamente nuevo (12/25), mediante la cual se impone al jugador una sanción de suspensión de 12 meses", continuó.

Por ello, el agente informó que desde el entorno del jugador ya se han tomado acciones legales y aseguró que desde España ha recibido "garantías" de que el problema se resolverá en un plazo "muy corto".

"Tanto el jugador, mi colega español el Sr. Crespo (abogado) y yo estamos más que conmocionados por la adopción de una decisión en un procedimiento del que el jugador ni siquiera tenía conocimiento. Por supuesto, ya se han emprendido las acciones legales necesarias y he recibido garantías desde España de que en un plazo muy corto el problema se resolverá, tal como ocurrió con el primer procedimiento", prosiguió.

"Además de lo incomprensible de este proceder por parte de la agencia antidopaje española, me resulta aún más incomprensible que una decisión adoptada el 19 de diciembre se notifique y ejecute casi dos meses después, y precisamente el día del partido contra el campeón de España", dijo.

Por último, Raznatovic deseó una resolución favorable para su representado, al cual espera ver de nuevo sobre una cancha de baloncesto: "Espero sinceramente que esta ausencia no afecte al resultado del encuentro de esta noche y, aún más sinceramente, que pronto volvamos a ver a Dylan en la cancha".

Nacido en la ciudad estadounidense de San Diego pero con pasaporte alemán, el ala-pívot comenzó su carrera profesional en el país teutón, donde permaneció desde 2019 a 2021.

Tras un año en Francia, en las filas del Asvel Lyon-Villeurbanne, llegó al Unicaja de Málaga en 2022. Con el conjunto andaluz, en tres temporadas, fue pieza clave para el entrenador Ibon Navarro en uno de los mejores equipos 'cajistas' de la historia, ganador de dos Copas del Rey, dos Ligas de Campeones, una Supercopa y una Intercontinental.