Diego Ocampo destaca que el Barça compensa las bajas con "su gran solidez defensiva"

"Ellos están en cuadro, y nosotros con una baja importantísima como la de Obasohan y la duda hasta última hora de Benítez. Sin embargo, ellos ya han demostrado que pueden competir con una gran solidez defensiva", ha afirmado.

A la baja de larga duración del base Juan Núñez se une ahora los problemas físicos de jugadores fundamentales en el esquema del conjunto azulgrana como el base Tomas Satoransky, el escolta Kevin Punter o el pívot Jan Vesely.

"El Barça es un equipo que suele tener una gran rotación, pero también han sufrido en ese aspecto, y han tenido que tirar de cantera como hemos hecho nosotros con el caso de Gerard Fernández y otros jugadores”, ha comentado al respecto Ocampo.

Por último, el técnico del Baxi Manresa ha hablado del posterior parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA. "Debemos ir entrenamiento a entrenamiento, y marcar una serie de objetivos. De cara a las ventanas puedo confirmar que Eli Brooks jugará con Irlanda y conseguirá pasaporte europeo, algo que nos abre muchas posibilidades tanto a él como a nosotros", ha finalizado.

