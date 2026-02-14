El mejor Bilbao Basket aguarda al Baskonia en el derbi vasco

Los de Jaume Ponsarnau están en estado de gracia con diez triunfos consecutivos entre la competición doméstica y europea y solo ha perdido un partido en 2026, el 2 de enero ante Valencia Basket.

Murcia, Joventut, Tenerife o Zaragoza han caído en las redes de los hombres de negro que están liderados por Melvin Pantzar y el exbaskonista Darrun Hilliard y cuentan con la amenaza exterior de Justin Jaworski y el ancla de Tryggvi Hlinason en la pintura.

Los últimos resultados han acercado a los bilbaínos a los complicados puestos de 'playoffs' y, al mismo tiempo, han despejado el camino con la zona baja.

Por el lado azulgrana, la cara y la cruz de la Euroliga y la ACB vuelve a perseguir a un equipo al que solo le falta la continuidad para sumar triunfos sólidos.

De momento, los de Paolo Galbiati se mantienen firmes en la competición doméstica gracias Trent Forrest, Tim Luwawu-Cabarrot y la transformación de Rodions Kurucs, que ha sumado más armas a su juego ofensivo y es más imprevisible que antes.

El técnico italiano tendrá que tomar la decisión de qué extracomunitarios se visten para este partido teniendo en cuenta que la Copa del Rey está a la vuelta de la esquina y que Markus Howard y Tim Luwawu-Cabarrot llegan tocados del duelo en Mónaco.

El Baskonia no estará solo. En torno a 300 seguidores acompañarán a su equipo en un derbi sano que el año pasado cayó del lado vitoriano y hace dos temporadas se resolvió a favor de los vizcaínos con un triple sobre la bocina. Fue el último triunfo de ‘Los Hombres de Negro’ en los 15 últimos derbis.