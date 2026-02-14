Itoudis y una posible lesión de Micic: "Sentía dolor en la rodilla; espero no sea grave"

El Hapoel Tel Aviv encadenó su quinta derrota consecutiva en la Euroliga tras perder 93-82 en la cancha del Zalgris, en uno de sus peores momentos de la temporada.

En los minutos finales del encuentro, Itoudis sustituyó a Micic por un problema de rodilla, lo que ha encendido las alarmas en el club israelí, el cual ha descendido varios puestos en la clasificación, tras semanas como líder de la tabla.

"Sentía dolor en la rodilla, así que tuve que sustituirlo. Espero que no sea nada grave, ya veremos", dijo el entrenador griego en la rueda de prensa después del partido.

El Hapoel, sexto con 16 victorias y 11 derrotas, visitará el 13 de marzo el Palau Blaugrana en la jornada 31 para jugar frente al Barça, en un encuentro que se disputará a puerta cerrada al ser considerado de alto riesgo.

