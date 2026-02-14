Mike James: "Los pagos pueden ser inestables, pero no me mientan diciendo que llegarán"

James, máximo anotador histórico de la Euroliga, escribió varios mensajes en la red social 'X' tras la victoria por 102-92 ante el Baskonia y fue muy duro con la actual directiva del Mónaco, encabezada por su propietario, el magnate ruso Alexey Fedorychev.

"Esto es una locura. Llevo mucho tiempo en Europa. Sé que los pagos pueden ser inestables, pero no me mientan diciendo que llegará cuando no es así y me hagan quedar como un tonto. Eso sí que es una falta de respeto. Jugar con mi dinero, y en mi cara, es un juego sucio. Espero que el personal, los jugadores, los trabajadores y la gente de la oficina reciban su dinero de verdad", afirmó.

Hace unas semanas, el Principado de Mónaco se hizo con el control del equipo con el fin de gestionar la delicada situación y evitar la quiebra financiera del actual subcampeón de Europa.

Multado con 300.000 euros y con una restricción de nuevos fichajes, varios medios especulan con las posibles salidas de varias de sus estrellas, como el hispano-montenegrino Nikola Mirotic, el campeón europeo con Alemania Daniel Theis o el propio James, quien termina contrato este mismo verano.

"De cualquier manera, seré agente libre este verano. No puedo esperar a que me paguen. Jugar con mi dinero y jugar en mi cara es un juego desagradable", dijo.

El jugador también interactuó con varios usuarios que respondieron a sus mensajes y se mostró visiblemente enfadado por la situación y los comentarios: "Soy un mercenario, pero firmé más años que todos y empecé esta mierda".

El equipo monegasco, entrenado actualmente por el griego Vassilis Spanoulis, es octavo en la clasificación de la Euroliga con un balance de 16 triunfos y 12 derrotas.