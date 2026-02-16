Djordjevic: "Estoy muy orgulloso de haber formado parte de la trayectoria de Scariolo"

Djordjevic repasó varias etapas de su carrera antes de la gala de los Premios Gigantes, celebrada este lunes en Madrid, y habló de Scariolo, con el que coincidió durante su etapa como jugador en Bolonia y Madrid: "Es una gala impresionante. España es un poder absoluto en el baloncesto mundial. Cuando fui entrenador de la selección de Serbia declaré públicamente que mi objetivo más grande era ganarles. En España se respeta mucho el baloncesto, estoy impresionado".

"Sergio fue mi entrenador de Bolonia, de Madrid y es mi amigo. Una persona que aprecio muchísimo. Todo lo que ha hecho no ha sido casualidad. Ha tenido una gran profesionalidad y gran paciencia para el detalle. Poco a poco va a salir muy bien. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de su trayectoria profesional y de la relación que tenemos", confesó.

A solo unos días del inicio de la Copa del Rey, que se celebrará en el Roig Arena de Valencia, del 19 al 22 de febrero, afirmó que es una competición en la que siempre hay "sorpresitas" que al final "no lo son tanto" y rememoró la edición del 2001, en la que perdió la final con el Real Madrid con Scariolo como entrenador.

"No fuimos favoritos, pero dimos todo, como todos los equipos de Sergio. Quisimos la Copa pero no pudo ser. El Barça con Pau en sus inicios llegó a un nivel de juego impresionante. Recuerdo un dominio absoluto", comentó.

Una de las estrellas actuales del Real Madrid es otro balcánico, el croata Mario Hezonja, el cual está haciendo las cosas "súper bien", además de estar comprometido con su selección para las próximas ventanas FIBA.

"Mario, cuando llegó de la NBA, era algo que no habíamos visto en Europa. Está haciendo las cosas súper bien. Pero al final es importante no quedarse a la mitad y ganar algún título o medalla. He oído que va a jugar con su selección ante Alemania. Me ha comentado Mumbrú que va a tomar un avión privado. eso es que está entregado con Croacia", admitió.

Formado en el Partizan de Belgrado, en el cual jugó desde 1983 hasta 1992, lamentó la salida del anterior entrenador Zeljko Obradovic, que dimitió por la situación actual del club, dejando su puesto al actual entrenador, el español Joan Peñarroya.

"Zeljko es la leyenda número uno en Europa. Pienso que no se tuvo que dar ese error, dejarle salir de esa manera. No se lo merece. Desde fuera sólo puedo decir que tengo muchísimo respeto y amistad hacia él como persona", reconoció.

Sobre su compatriota Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, nombrado tres veces MVP de la Temporada en la NBA, deseó que siga con la selección Serbia "muchos años más": "Está haciendo maravillas, ojalá siga con nuestra selección muchos años más, pero vosotros también tuvisteis dos hermanos muy buenos (Pau y Marc Gasol)".

Tras su último trabajo como entrenador, con la selección de China de 2022 a 2024, confirmó que tiene nuevas propuestas, aunque no desveló más detalles de su futuro: "Ha llegado algo, ya veremos".