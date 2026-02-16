El argentino Gonzalo Corbalán recibe el premio "Gigante Latinoamericano 2026"

La revista Gigantes del Basket ha decidido otorgar este galardón a Corbalán en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, su contribución al baloncesto y el impacto que ha generado dentro del deporte.

En su discurso de agradecimiento, el argentino expresó su emoción. “Es un honor recibir este premio Gigante Latinoamericano. Quisiera agradecer a la Revista Gigantes por este reconocimiento. También a mi familia de Argentina y a mi familia en Burgos, siempre a mi lado”, señaló.

Corbalán no olvidó al club que le dio la oportunidad de iniciar su carrera en España, el San Pablo Burgos. "Me vio por primera vez y me trajo a jugar el primer año en EBA. Siempre estaré agradecido por darme la oportunidad de crecer y desarrollarme con ellos”.

El jugador también tuvo palabras de aliento para la afición, quién "a pesar de estar pasando por una mala racha", quiere dar "esperanza a los seguidores del Coliseum".

"Lo que se vive en cada partido es increíble y esperamos que sigan apoyándonos para salir adelante", señaló.