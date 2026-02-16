El factor sorpresa se diluye, ahora mandan los cabezas de serie y el campeón de invierno

Tras treinta ediciones con este formato en el que disputan la fase final los siete mejores clasificados al final de la primera vuelta y el anfitrión, o los ocho si no hay equipo de acb en la ciudad que acoge el torneo, el campeón de invierno, es decir el líder al final de la primer vuelta, acumula ya un 40% de los títulos y los equipos que llegan como cabezas de serie el 73,3%.

En cambio, ese factor sorpresa estuvo muy presente en las primeras ediciones desde que en 1996 se inauguró este modelo. De hecho, cuatro de las cinco primeras ediciones las ganó un equipo que no llegaba como cabeza de serie.

Lo hizo el TDK Manresa, que llegó como séptimo al final de la primera vuelta a aquella cita en Murcia de 1996; repitieron sorpresa el Joventut, que un año después llegó desde esa posición; el entonces Pamesa Valencia, que ganó en 1998 y había sido quinto en la primera vuelta; y el Adecco Estudiantes, que alzó el título de 2000 tras ser igualmente quinto tras la jornada 17.

A la cita que arranca este jueves en Valencia llega como campeón de invierno el Real Madrid y completan la nómina de cabezas de serie el Valencia Basket, el Barcelona y el Kosner Baskonia, que cerró esta condición y se la arrebató al UCAM Murcia con su triunfo el pasado 8 de febrero en un partido atrasado ante el Dreamland Gran Canaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la edición de Las Palmas de 2025, el Unicaja amplió ambos dominios porque alzó el título de un torneo al que llego tras haber sido campeón de invierno, es decir, el primero al final de la primera vuelta de la Liga.

Desde hace años el equipo que acaba como líder la primera vuelta tiene como premio disputar su cruce de cuartos de final el jueves en el primer día de la competición. Eso le da, en el caso de pasar de ronda, un día de descanso antes de la semifinal. De esta manera, si llega a la final, juega tres partidos en cuatro días, mientras que el finalista que llega por el lado del cuadro del viernes disputa tres partidos en tres días.

El dominio de los cabezas de serie se ha intensificado en los últimos años y, de hecho, de las últimas doce ediciones han ganado once. La única excepción se produjo en la edición de 2023 en Badalona, en la que el Unicaja alzó el trofeo tras haber acabado la primera vuelta en quinta posición.

El equipo malagueño protagonizó además una 'gesta' única en 2005, pues conquistó el torneo que se celebró en Zaragoza tras haber acabado la primera vuelta en la octava plaza, la última que daba acceso al torneo. Nunca antes se había dado esa circunstancia ni se ha vuelto a dar.

De hecho, el equipo malagueño se benefició de que en aquella campaña no había equipo de Zaragoza en la Liga Endesa, porque si lo hubiera habido, habría disputado el torneo como anfitrión y solo se habrían clasificado los siete primeros.