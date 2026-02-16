Ricky Rubio vuelve a la Copa 15 años después

Ricky volverá a la Copa con la primera camiseta con la que lo jugó. En realidad, se estrenó en la versión infantil del torneo porque disputó la MiniCopa de 2004 y fue su MVP. Unos meses después, aún con los mismos 14 años, debutó en la acb.

Su estreno en la Copa 'de los mayores' tuvo que esperar hasta 2007, porque el Joventut no se clasificó para las dos anteriores ediciones. Su estrenó no decepcionó, fue pieza clave en la ajustada victoria de la Penya ante el Girona por 82-84 con nueve puntos, varias asistencias y buenas defensas.

Un año después, la fiesta fue completa. El entonces DKV Joventut alzó el título tras ganar la final al Baskonia, lo hizo comandado por un estelar Rudy Fernández pero ya con Ricky como pieza clave de la rotación.

Con la presión de defender el título, Ricky Rubio vivió también el lado amargo de la Copa y en 2009, pese un despliegue de 16 puntos, 7 asistencias y 6 recuperaciones, no pudo evitar la derrota en cuartos de final ante el Estudiantes.

Ese verano fichó por el Barcelona, con el que primero en Bilbao y después en Madrid, ganó dos finales coperas 'clásicas' para completar su actual trío de títulos antes de empezar su etapa en Estados Unidos.

En el verano de 2011 arrancó su larga y brillante carrera en la NBA, no exenta de baches, por lesiones graves, por la muerte de su madre y por los problemas de salud mental que le acompañaron en el tramo final de la misma.

En febrero de 2024, Ricky fichó por el Barcelona. Quedaban pocos días para la Copa pero tras meses de inactividad no participó en el torneo y volvió a competir el 1 de marzo. El regreso al torneo quedó aplazado sin fecha.

Tras dejar pasar en blanco la campaña 2024-25, este verano Ricky volvió a la Penya y ahora con ella, a los 35 años y tras una larga y laureada carrera ya de más de dos décadas, regresará a un trofeo que esperaba su vuelta desde hacía quince años, desde el día que se fue.