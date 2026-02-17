Chus Mateo anuncia seis novedades en la convocatoria de España ante Ucrania

El anuncio tuvo lugar este martes en Oviedo (España), donde el próximo lunes 2 de marzo se celebrará el segundo de los enfrentamientos ante el combinado ucraniano tras haberse medido en tierras letonas el viernes 27 de febrero.

Chus anunció una lista compuesta por dieciséis jugadores entre los que se incluyó a Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluís Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Álex Reyes (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Izan Almansa (Real Madrid) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife).

Además, la convocatoria contó con seis novedades para esta doble cita con la citación de Pierre Oriola (BAXI Manresa), Ferrán Bassas (BAXI Manresa), Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Eric Vila (Dreamland Grancanaria), Miguel González (Casademont Zaragoza) e Isaac Nogués (Valencia Basket).

Por normativa FIBA, el técnico tendrá que realizar dos descartes de esta lista de convocados para los dos partidos ante Ucrania tras incluir a seis novedades respecto a la convocatoria para la anterior ventana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el seleccionador español mencionó a diferentes jugadores que quedaron fuera de la convocatoria y que habían estado en la anterior como Miquel Salvó, por una lesión de larga duración, Great Osobor, que cayó lesionado en la última concentración, además de Alberto Díaz, capitán de la selección, y Dani Díez.

Chus Mateo agradeció la "acogida" que le ha dado la ciudad de Oviedo a la selección nacional, y consideró que "no hay mejor escenario" que Oviedo y Asturias para acoger esta cita en la segunda ventana FIBA.

El técnico destacó la "ilusión" generada entre la afición ovetense, tras haber colgado el cartel de 'no hay entradas', y deseó poder "dar una muy buena cara y cerrar esta ventana como la anterior, con dos victorias".

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, se mostró convencida de que la entidad haría "algo grande" en Oviedo y destacó que es la "primera vez" que la selección viene a esta ciudad en más de cien años de historia, lo que se produce en un "momento ilusionante", mientras deseó que "esta sea la primera de muchas más".