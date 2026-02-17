Chus Mateo asegura que Ricky Rubio volverá "cuando él quiera" a la selección española

Así lo dijo en la comparecencia en la que anunció la nueva convocatoria, con seis novedades, en el equipo español de cara al doble enfrentamiento ante Ucrania, en los duelos correspondientes a la segunda ventana de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027, que se disputarán en Riga (Letonia) en 27 de febrero y en Oviedo el 2 de marzo.

Tras el anuncio de la convocatoria, Chus Mateo, preguntado por los medios de comunicación, reveló que el internacional Ricky Rubio es un jugador que siempre está en su cabeza, y añadió que su vuelta al combinado, que dirige desde el pasado mes de septiembre, es una decisión que "depende absolutamente de él".

El técnico afirmó que el base catalán "está jugando realmente bien y disfrutando del baloncesto", y que el propio deportista "no renuncia a que en un futuro pueda volver a vestir los colores de la selección", algo que Mateo deseó que "pueda volver a darse".

"Cuando él quiera volverá, las puertas están abiertas siempre para alguien que ha dado tanto a la selección como Ricky", determinó el seleccionador español.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Chus Mateo anunció una lista compuesta por dieciséis jugadores entre los que se incluyó a Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluís Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Álex Reyes (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Izan Almansa (Real Madrid) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife).

Además, la convocatoria contó con seis novedades para esta doble cita con la llamada de Pierre Oriola (BAXI Manresa), Ferrán Bassas (BAXI Manresa), Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Eric Vila (Dreamland Grancanaria), Miguel González (Casademont Zaragoza) e Isaac Nogués (Valencia Basket).

Por normativa FIBA, el técnico tendrá que realizar dos descartes de esta amplia lista de convocados para los dos partidos ante Ucrania tras incluir a seis novedades respecto a la convocatoria para la anterior ventana.

Además, el seleccionador mencionó a diferentes jugadores que quedaron fuera de la convocatoria y que habían estado en la anterior como Miquel Salvó, por una lesión de larga duración, Great Osobor, que cayó lesionado en la última concentración, además de Alberto Díaz, capitán de la selección, y Dani Díez.