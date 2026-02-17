El Casademont, ante un rival de pesadilla para perseguir su sueño de la Final a Seis

El equipo entrenado por Carlos Cantero ya está en los cuartos de final de la competición continental, tras clasificarse como el cuarto del grupo F en la segunda ronda de la Euroliga.

El cruce que le ha tocado es el actual campeón del torneo, un USK Praga que la semana pasada se reforzó con la estadounidense Sania Feagin y que será un rival muy difícil de batir, además, con el factor cancha a favor.

Porque el primer encuentro de la eliminatoria, el de este miércoles, se disputará en su pabellón, mientras que la vuelta se jugará la semana que viene en el Príncipe Felipe, y en caso de una victoria por cada bando, habrá un tercer partido en el parqué del USK.

Por ello, Cantero definió este lunes como "fundamental" el primer duelo, a domicilio, para tratar así de afrontar el segundo encuentro en casa "sin la presión del todo o nada".

Al partido llegan las rojillas tras ganar el domingo al Lointek Gernika, un triunfo que les devolvió a la senda de la victoria tras encadenar dos derrotas en la Liga Endesa, ante el Ensino y el Valencia Basket.

Con los ánimos revitalizados y en buen estado físico, la escuadra aragonesa afronta un encuentro en Praga en el que deberá prestar atención al juego exterior del rival y a jugadoras como Janelle Salaun, Bridget Carleton, Pauline Astier y Valeriane Ayayi.

Y aunque Cantero es consciente de la dificultad que entraña vencer a su próximo adversario, también mandó un mensaje de seguridad: "Necesito que las jugadoras sientan esa confianza y estoy pleno convencido de ir a por el partido, a ganarlo".

Contarán, además, con el apoyo de la marea roja, que a principios de mes agotó en poco más de cinco horas las plazas del vuelo chárter que organizó el club zaragozano para acompañar al equipo en Praga.

Un soporte que será clave para lograr un buen resultado que permita seguir soñando al Casademont con una Final a Seis que, además, se disputará en su casa, en el Príncipe Felipe, entre el 15 y el 19 de abril.