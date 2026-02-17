El Spar Girona visita al Fenerbahçe sin "nada que perder" y con "derecho a soñar"

"Hemos conseguido el premio, pero queremos competir y dar el mejor nivel posible. Como dijo Kobe Bryant en una entrevista después de ganar: 'No hemos acabado'. Hay que seguir", añadió el entrenador vitoriano.

Íñiguez se mostró convencido de que el Girona puede plantar cara al Fenerbahçe, dirigido por el seleccionador español, Miguel Méndez, pero dijo que "un rival así te puede poner en tu sitio".

Y es que el equipo turco ha sido el mejor equipo de las dos primeras fases de la Euroliga, con un balance casi perfecto de once triunfos y una derrota, y fue campeón en 2023 y en 2024, subcampeón en 2022 y tercero en 2021 y en 2025.

Cuenta con una plantilla repleta de grandes nombres porque tiene uno de los mayores presupuestos de la competición, como se ha vuelto a demostrar esta semana, con el fichaje para la final a seis de la estadounidense Breanna Stewart, una de las mejores jugadores del planeta.

"Ellas lo tienen todo. Lo están poniendo todo para decir 'aquí estamos, esto no se nos escapa'. Sabemos adonde vamos. Son los partidos que cualquier jugadora sueña con jugar de pequeña. Hay que disfrutarlo e ir a tope, ser nosotras mismas", reconoció el entrenador del Girona.

El equipo catalán, con ocho victorias en 12 partidos de Euroliga, protagonista de un año excelente, ya está clasificado para la final a seis de Zaragoza, pero esta eliminatoria previa al mejor de tres partidos decidirá si comenzará en cuartos de final o directamente en las semifinales.

En la previa, Íñiguez confirmó la baja de Marta Canella y destacó que para aspirar a competir "no hay que inventar nada porque todo lo que inventas contra un equipo de estos sale mal". Además, considera que la clave radica en "enfatizar y maximizar todo lo que has hecho bien y buscar la excelencia en lo tuyo".

El Girona cuenta con la máxima anotadora de la competición y la tercera mejor jugadora en valoración, la pívot maliense Mariam Coulibaly, con 17,7 puntos y 19,3 créditos por partido, pero el Fenerbahçe cuenta con tres jugadoras entre las diez máximas anotadoras y entre las cinco mejores jugadoras en valoración.