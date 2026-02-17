El Surne Bilbao, a recuperar la inercia positiva tras romper la racha en el derbi

Los 'hombres de negro' no pudieron regalarle una victoria a Jaume Ponsarnau en el partido 500 del técnico catalán en la ACB en un partido muy físico y una tarde aciaga de sus dos americanos, Justin Jaworski y Darrun Hilliard, que firmaron entre ambos un 0/14 en tiros y una valoración conjunta de -26.

Unos números de los que querrán, sin duda, resarcirse en el Gran Canaria Arena dos de los jugadores clave del equipo bilbaíno para tratar de mejorar en este partido -aplazado de la 19ª jornada- el balance positivo de 11-9 que le mantiene a las puertas de la zona de 'playoff'.

Los números previos no son muy favorables a un Surne Bilbao que encadena nueve derrotas consecutivas en la isla. Su última victoria se remonta al 23 de noviembre de 2014, cuando con un Marko Todorovic estelar ganó por 60-70 a un 'Granca' en el que militaba un joven Edy Tavares.

El equipo vasco cuenta una semana más con las bajas de Amar Sylla y Stefan Lazarevic, a quienes el técnico espera de vuelta al grupo después de la ventana FIBA.

El pívot senegalés se recupera de una lesión muscular que le mantiene de baja desde mediados de diciembre y el exterior serbio de un esguince moderado en la rodilla izquierda que le ha hecho perderse casi un mes y medio de competición.