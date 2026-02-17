La Minicopa abre una Copa con la que compartirá escenario de la final: el Roig Arena

Ocho equipos participarán en un torneo que vivirá su vigésimo segunda edición y que disputará todos sus encuentros hasta semifinales en el cercano e histórico pabellón de la Fonteta, con capacidad para ocho mil espectadores. La entrada será gratuita en todos los encuentros.

Desde que se disputó la primera edición de este torneo, cerca de 130 jugadores que han tomado parte en el mismo han llegado después a la élite del baloncesto nacional y también mundial.

Es el caso de Ricky Rubio, que jugó la edición de 2004, que ha ganado tres veces el trofeo y que ahora regresa al mismo con el Joventut tras haber cerrado su etapa en la NBA.

Jugadores como Santi Aldama o Victor Wembanyama llegaron a la NBA años después de haber dejado muestras de su calidad en la Minicopa Endesa y sin haber pasado por la acb, por la que sí que pasaron tras jugar el torneo infantil otros como Luka Doncic, Usman Garuba o Domantas Sabonis, todos ellos con experiencia en la liga estadounidense.

Garuba estará en esta Copa con el Real Madrid y, además de Ricky Rubio, también la disputarán otros ex de la Mini como Jaime Pradilla o Dario Brizuela.

En esta edición de 2026, los equipos han quedado divididos en dos grupos. En el A están encuadrados, el Valencia Basket y el Unicaja, que abrirán el torneo este miércoles a las 14:00, el Real Madrid y el Occident Bàsquet Manresa. En el grupo B están el Barça, el Tirma Gran Canaria, el Cajasiete Fundación CB Canarias y el Casademont Girona.

Ganador de las últimas dos ediciones, el Barcelona tenía plaza asegurada como vigente campeón mientras que el Valencia Basket la tenía como anfitrión. Los otros seis participantes se ganaron su sitio en un torneo previo que se celebró en València en diciembre.

Cada equipo se enfrentará a los otros tres de su grupo y los dos mejores disputarán el sábado las semifinales. El domingo a las 10, la Fonteta se despedirá del trofeo con el partido por el tercer y cuarto puesto y la final se jugará a las 13 horas en el Roig Arena.

El 'techo' del torneo lo marca Oumar Aziz, del Real Madrid, con sus 210 centímetros, pero hay una docena de jugadores que superan los dos metros. El Manresa es el único equipo que no tiene ningún jugador de dos metros o mas.