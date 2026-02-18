El Real Madrid y el Unicaja buscan un sitio en semis en la reedición de la última final

Aquel 16 de febrero de 2025, el Unicaja de Ibon Navarro, comandado por Kendrick Perry, alzó el título tras imponerse por 93-79 al conjunto que dirigía Chus Mateo. Eso sí, desde entonces, ambos equipos han vuelto a cruzarse en siete ocasiones, con un balance de seis triunfos madrileños y solo uno malagueño.

De hecho, ambos equipos se enfrentaron este pasado domingo en el Martín Carpena en un choque en el que el Unicaja ganaba por 17 al descanso y en el que el equipo de Sergio Scariolo, que llegó a perder por 18, firmó la mayor remontada del club en una segunda mitad, liderado por Mario Hezonja para imponerse por 92-96.

Esa victoria apuntaló la primera posición de la clasificación de la acb desde la que el Real Madrid encara un torneo al que llegó como campeón de invierno y para el que está entre los grandes favoritos, tanto por potencial y presupuesto como por trayectoria.

Ambos equipos llegan a Valencia con una media de 75 posesiones por choque (74,7 en el caso del Unicaja), aunque el Real Madrid tiene una mayor eficiencia en sus ataques, con una proyección de 123,7 puntos por 100 posesiones frente a los 117,6 de Unicaja. Una de las grandes diferencia entre ambos está en la pintura, porque el conjunto de Scariolo suma de media 40,1 puntos frente a los 33,2 de su rival.

El Unicaja llega sexto, la misma posición que tenía al acabar la primera vuelta y desde la que nunca se ha conseguido alzar el título copero. Eso sí, el equipo malagueño es el único que fue capaz de conquistar el título llegando desde la octava plaza.

Aunque, siete de los diez últimos campeones lo han sido tras ganar en la jornada previa de la Liga Endesa, tanto el Unicaja, el año pasado y en Badalona 2023, como el propio Real Madrid, en 2017, conquistaron el trofeo pese a llegar con malas sensaciones por una derrota liguera.

Para este choque, Navarro tiene la baja segura de David Kravish y mantendrá hasta el final las dudas de Alberto Díaz, que sufrió una lesión muscular a final de enero y aún no ha jugado, Killian Tillie, que lleva también casi un mes sin jugar por problemas en la rodilla, y Tyson Pérez, por molestias en el talón.

En cambio, recuperará al base jamaicano Chase Audige, que ha regresado de su país tras asistir a un funeral por su madre.

El encuentro se disputará en el imponente Roig Arena, una instalación tipo NBA que fue inaugurada hace seis meses y que puede albergar a 15.600 espectadores en 'modo baloncesto'.

El ganador de este cruce se medirá el sábado en la primera semifinal al equipo que haya ganado el partido inaugural entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona.