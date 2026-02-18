El Unicaja, ante su gran primer escollo para revalidar el título

El equipo malagueño llega al Roig Arena sin presión, con la intención de molestar a un Real Madrid que ya tuvo un aviso hace cuatro días en la Liga Endesa en el partido que se disputó en el Martín Carpena y donde tuvo que remontar 18 puntos para vencer por un apretado 92-96.

Para el Unicaja es la vigesimotercera participación con el actual formato copero que se disputa desde la temporada 1995-96, tiempo en el que ha conseguido tres títulos coperos, en Zaragoza 2005, con el actual técnico del Real Madrid Sergio Scariolo en el banquillo, Badalona 2023 y la última edición de Gran Canaria 2025.

Los cuartos de final de la Copa del Rey vivirán la reedición de la última final en Las Palmas y, de hecho, el torneo copero no es un mal escenario para que el Unicaja se mida a todo un Real Madrid.

Por el momento, ambos equipos se han medido en seis ocasiones, con tres victorias para cada equipo, unos números que hablan de la igualdad que muchas veces se viven en estos duelos en los que no hay margen para cometer errores.

Los duelos coperos entre cajistas y madridistas comenzaron en los cuartos de final de la Copa del Rey de Málaga en 2001, partido que se resolvió con victoria para el Real Madrid (70-73).

Hubo que esperar hasta la final de Zaragoza en 2005 para que el Unicaja se las viera de nuevo en Copa con el Real Madrid, encuentro que significó el primer título nacional para el Unicaja, tras ganar aquel partido (76-80).

Las siguientes dos citas coperas entre ambos equipos se saldaron con victorias madridistas, en los cuartos de final de Gran Canaria 2018 (89-84) y en la final de la edición de Málaga 2020 (68-95).

Unicaja ha igualado el balance copero frente al Real Madrid en sus dos últimos enfrentamientos, ganando en semifinales de Badalona 2023 (82-93) y en la gran final de Gran Canaria 2025 (93-79).

Sobre el estado actual de la plantilla del Unicaja, existen muchas dudas para que puedan jugar el ala-pívot Tyson Pérez y el base Alberto Díaz, con problemas físicos, aunque no están descartados.

En cuanto al ala-pívot francés Killian Tillie, sigue de baja debido a unos dolores en la rodilla derecha que le tienen apartado de la dinámica del equipo desde el encuentro ante el Wurzburg en la BCL del pasado 21 de enero.

En el lado positivo, el técnico del Unicaja, Ibon Navarro, recupera al escolta estadounidense con pasaporte jamaicano Chase Audige, que acudió el pasado fin de semana a su país para asistir al funeral de su madre.