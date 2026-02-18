El Valencia Basket de Pedro Martínez y el Joventut de Ricky alzan el telón de la Copa

Los locales, segundos clasificados en la acb y terceros en la Euroliga, afrontan el torneo con el refuerzo de jugar en casa y de tener una pequeña mayoría en las gradas, pero también conscientes de la 'maldición del anfitrión', ya en las 30 ediciones de la Copa con su actual formato, sólo una vez levantó el trofeo el equipo local, en Vitoria en 2002 el Baskonia.

El encuentro llega diez días después de que el equipo que dirige Dani Miret se impusiera en el Olímpic de Badalona al Valencia Basket por un ajustado 90-87, impulsado por la dirección y la ejecución de Ricky Rubio, 15 puntos y 9 asistencias, pero también por la amenaza anotadora de Cameron Hunt y la solidez bajo los aros de Ante Tomic, 10 puntos y 8 rechaces, y de Michael Ruzic, 11 puntos y otros tantos rebotes.

El recuerdo de ese partido, en el que el Valencia achacó su derrota a su 40% en tiros libres y a su falta de dominio del rebote, marcara el choque. Eso sí, en el encuentro que ambos disputaron en la primera vuelta en el Roig Arena, los locales se impusieron por un claro 102-90 tras contener la 'furia' anotadora de Hunter en la primera mitad.

El primer encuentro del torneo suele acarrear un extra de nervios y en ese sentido el Joventut tiene a su favor una mayor experiencia en un torneo que Tomic ha ganado en cuatro ocasiones y en el que es el sexto jugador con más encuentros y Adam Hanga y Rubio en tres cada uno. Además, desde la Penya se ha dejado claro que la presión, por potencial, presupuesto y ser el anfitrión, es de los locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El duelo entre ambos lo es también en buena parte de estilos y, sobre todo, de ritmo de juego. El Valencia Basket llega a esta cita con un promedio de 95,2 puntos en la acb, el mayor de la Copa, frente a los 83,7 del Joventut, el menor.

El equipo 'taronja' tiene una eficacia ofensiva que arroja una proyección de 123,7 puntos cada 100 posesiones, frente a los 113,6 del equipo catalán y tiene de media 76,9 posesiones por choque, tres más que su rival, que promedia 73,7.

Tras la salida de Sam Dekker, el Joventut estudia alguna nueva incorporación que aún no ha concretado. Para este partido, tras jugar ya Hanga en el último partido liguiero, es duda Miguel Allen. En el Valencia Basket, Pedro Martínez dispondrá en principio de sus quince jugadores, aunque Josep Puerto ha estado

El ganador del cruce se medirá el sábado en la primera semifinal al vencedor de la eliminatoria que este mismo jueves disputarán a las 21.00 horas el Real Madrid, campeón de invierno de la Liga Endesa y actual líder de la competición, y el Unicaja, vigente vencedor del torneo.

Será el primer gran torneo deportivo que acoja esta moderna instalación, inaugurada hace ahora seis meses y comparada con algunos de los pabellones más punteros del mundo, que tiene capacidad en 'modo baloncesto' para 15.600 espectadores.