Forrest: Ante las lesiones, tenemos que unirnos como equipo

Además, el base azulgrana cree que esta competición llega en "un buen momento" para los alaveses. “Te juegas todo a un partido y eso la hace especial”, apuntó Forrest, emocionado por vivirlo la primera vez.

Admitió que proclamarse campeón de Copa “es muy complicado porque ganar tres partidos es muy difícil de hacer”. “Requerirá mucha concentración, simplemente tenemos que estar juntos todo el tiempo para poder dar nuestra mejor versión para ganar”, confesó.

Respecto al duelo ante los tinerfeños, consideró que deberán imponer su ritmo y su físico para intentar ganar el partido y no quiso poner el foco en el último partido contra ellos, que acabó con victoria aurinegra. “Nuestros entrenadores nos dicen que jugamos con fuerza física, así que es algo que tenemos que hacer porque cuando hacemos esto tenemos muchas oportunidades de ganar”, manifestó.

“No tenemos presión, es sumamente emocionante porque el año pasado no estuvimos en la Copa y este año sí, así que siento que hay muchas cosas que podemos ver como algo positivo”, avanzó Trent Forrest que desveló que “todo el mundo está emocionado por jugar, sin duda”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Siento que tengo que ser un líder para este equipo donde tenemos muchos chicos que lideran a su manera, así que tengo ganas de hacer mi pequeña parte para intentar ayudar al equipo a ganar”, expresó el norteamericano.

Forrest reconoció que en su primer año no entendía lo que era la Copa, pero ahora lo sabe y prometió que estarán en Valencia “hasta el domingo”.