Ibon Navarro: "La Copa siempre es un poco diferente"

"La Copa es como un oasis en el desierto. Da igual cómo llegas, las sensaciones de alrededor del equipo", dijo en rueda de prensa Navarro, quien cree en su equipo en estas competiciones tan cortas en las que "tiene un espíritu de competir a prueba de balas".

Consideró que Unicaja "siempre encuentra la manera de competir y agarrarse a los partidos, sin estar cómodo" o jugando como les gustaría: "encontramos la forma de estar ahí", afirmó.

"Me agarro a eso sin duda. Ya veremos si somos capaces de ganar la Copa en estas condiciones. ¿Voy a decir que no? ¿Digo que sí? Tenemos que jugar mañana, sabiendo que es un partido de una dificultad extrema", señaló.

El Unicaja y el Real Madrid se enfrentaron hace cuatro días en la Liga Endesa con victoria final para el equipo madridista, tras remontar 18 puntos, pero el partido de mañana será diferente.

"Para empezar porque jugadores del domingo no participaron. Hemos jugado 80 minutos contra ellos y estuvimos por delante 50. Con esos 30 nos han ganado. Veremos qué se puede hacer. Puedo decir que lo vamos a intentar", indicó.

Las encuestas pronostican como eliminado al Unicaja ante el Real Madrid, algo que no le sorprende a Ibon Navarro, a quien le "parece muy lógico estando Madrid, Barcelona, Valencia, Baskonia. Tienen mucha ventaja; el UCAM va como un tiro, el Joventut ganó hace poco al Valencia; y Tenerife puede llegar con problemas físicos. Me parece lógico que se piense eso", concluyó.