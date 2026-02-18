La Laguna Tenerife, a la Copa sin Marcelinho Huertas “salvo un milagro”

“Sigue mejorando muy rápido, pero no lo suficiente como para entrenar con el equipo. Si continúa sin entrenar, evidentemente, no jugará el viernes; los plazos se acortan, pero somos muy optimistas porque el objetivo siempre ha sido que estuviera bien para el mes de marzo”, declaró en rueda de prensa.

Pese al traspiés del pasado enero, Vidorreta se muestra optimista con el trabajo del equipo, ya que La Laguna Tenerife ha ganado seis de los últimos ocho partidos y eso significa que el grupo “ha reaccionado a la baja de Marce”.

El rival de los cuartos de final de la Copa será el Baskonia, un oponente al que venció recientemente en el Santiago Martín por 89-85, pero que se impuso en la ida con un sólido 89-79.

“Creo que cada uno hemos marcado nuestro estilo en los dos partidos, es algo que intentaremos hacer el viernes”, indicó.

Según Vidorreta, se trata de “una plantilla muy larga, la mejor de los últimos años”, y por ello podrán sobreponerse a la baja de Khalifa Diop.

“Es una eliminatoria abierta, igualada. Ellos vienen en posición de cabeza de serie y eso les hace ser algo más favoritos pero nosotros tenemos la tradición de haber competido muy bien los últimos años de Copa”, comentó.

Las claves para batir al cuadro vitoriano pasan por hacer una buena defensa y ser muy activos en el trabajo contra manejadores como Howard, Forrest y Spagnolo.

“Debemos mantener nuestra línea de juego de la temporada, compartir la pelota, ser efectivos en la pintura y mantener buenos porcentajes en la línea de tres puntos”, añadió.

Será la décima participación consecutiva del club aurinegro en la Copa del Rey y esto es un logro que sitúa al equipo lagunero entre clubes como el Real Madrid, el Barça y el Valencia, según recalcó el técnico vasco.

La Copa del Rey de baloncesto se disputa entre mañana, jueves, y el domingo 22 en Valencia. Además del Baskonia-Canarias, los partidos de cuartos de final serán Valencia-Joventut, Real Madrid-Unicaja y Barcelona-Murcia.