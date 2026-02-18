Los Kings pierden a Sabonis y LaVine para el resto de la temporada

Sabonis fue operado del menisco de la rodilla izquierda, mientras que LaVine fue intervenido de en un tendón de la mano. Sabonis y LaVine son los jugadores mejor pagados de los Kings.

Sabonis se lesionó en noviembre y se perdió 27 partidos antes de regresar a mediados de enero, pero con la temporada perdida -los Kings son el peor equipo de la liga- ha optado por el quirófano.

LaVine promediaba 19,2 puntos por partido para los Kings, mientras que Sabonis 15,8 puntos y 114 rebotes.

Con un balance de 12 victorias y 44 derrotas -incluyendo 14 de manera consecutiva antes del parón del All-Star-, Sacramento ya piensa en su posición en el 'draft' y en la próxima temporada.

