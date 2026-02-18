Básquetbol
18 de febrero de 2026

Los Kings pierden a Sabonis y LaVine para el resto de la temporada

Washington, 18 feb (EFE).- Domantas Sabonis y Zach LaVine, de los Sacramento Kings, se perderán lo que resta de la temporada tras someterse este miércoles a cirugías por tratar lesiones, según informó ESPN.

Por EFE

Sabonis fue operado del menisco de la rodilla izquierda, mientras que LaVine fue intervenido de en un tendón de la mano. Sabonis y LaVine son los jugadores mejor pagados de los Kings.

Sabonis se lesionó en noviembre y se perdió 27 partidos antes de regresar a mediados de enero, pero con la temporada perdida -los Kings son el peor equipo de la liga- ha optado por el quirófano.

LaVine promediaba 19,2 puntos por partido para los Kings, mientras que Sabonis 15,8 puntos y 114 rebotes.

Con un balance de 12 victorias y 44 derrotas -incluyendo 14 de manera consecutiva antes del parón del All-Star-, Sacramento ya piensa en su posición en el 'draft' y en la próxima temporada.

