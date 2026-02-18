Pascual: "Hay muchas maneras de ganar la Copa"

"¿Opciones de ganar? Absolutamente todas. Con todo el respeto para los rivales, somos el Barça y vamos a Valencia con el único objetivo de ganar. Tenemos que ir paso a paso. Solo pensamos en el primer partido. El equipo está trabajando bien. A todos nos gustaría haber llegado con el equipo sano y en la situación de hace un mes, pero hay muchas maneras de ganar la Copa", ha valorado.

El preparador catalán ha asegurado que tanto el pívot Jan Vesely y el base Tomas Satoransky, con una lumbalgia, como el escolta Kevin Punter, lesionado en el aductor, "a día de hoy no han terminado ningún entrenamiento" y van "justos" para jugar el viernes por la noche contra el UCAM Murcia en los cuartos de final.

"Hasta el último momento no vamos a tomar ninguna decisión. A día de hoy, los tres están fuera. Veremos cómo evolucionan y si aceptan la carga de trabajo. Si participan en los próximos entrenamientos y están listos, costará evaluar hasta qué punto nos pueden ayudar y tomar decisiones", ha reflexionado.

Pascual ha añadido que "hasta el último momento" no decidirán quién viaja a Valencia, una incertidumbre que también afecta a los jóvenes en dinámica del primer equipo Sayon Keita, Nikola Kusturica y Daniel González.

El preparador de Gavà ha admitido que el Barça cuenta con "unos condicionantes físicos muy grandes", pero ha remarcado que las competiciones de cuatro días como la Copa del Rey "son muy abiertas y empiezan con igualdad entre todos los equipos".

"Nos hacía mucha ilusión jugar esta Copa. Cuando empezamos esta etapa era un reto muy importante y llegamos como cabezas de serie. Podemos dar esta etapa como buena, pero es el momento de dar un paso más", ha declarado.

Sobre el momento del equipo, que ha perdido cinco de los últimos ocho partidos, Pascual ha comentado que, tras un arranque en el que hubo un crecimiento "muy rápido" que los situó "entre los mejores", las lesiones les han obligado a "sobrevivir y poner parches para seguir compitiendo", pero ya no han crecido "a la misma velocidad".

Con todo, ha remarcado que "las sensaciones con el grupo son muy buenas en cuanto a trabajo, interés y motivación", y a pesar de estas "dificultades en la pista producto del calendario y las lesiones", ha lanzado un mensaje de confianza a la afición.

"Somos el Barça, estas emociones suben y bajan muy rápido. Nos llena de orgullo el gran número de aficionados que irán a Valencia, ser la segunda o tercera afición ahí. El equipo no les defraudará, lo daremos todo para ganar. Seremos fieles al ADN que estamos intentando crear, de ir a por todas y luchar hasta ultimo segundo. Que la gente vaya con ilusión, porque la haremos disfrutar", ha sentenciado.

Pascual, tres veces ganador de la Copa en su anterior etapa en el Barça, ha confesado que está "muy contento de volver a una competición preciosa", que "todo el mundo admira" y que es "uno de los mejores momentos que un entrenador puede vivir", tanto por la competitividad del torneo como por el ambiente entre las aficiones.

Sobre el hecho de jugar el último partido de cuartos, el viernes por la noche, ha comentado que "todos los horarios tienen su parte positiva y negativa". En este caso, ha subrayado que haber visto los anteriores encuentros "puede afectar a nivel emocional", por lo que deberán estar "centrados en el trabajo y no tener distracciones".

Pascual ha negado que el resultado de la Copa del Rey vaya a influir en el resto de competiciones, y ha definido al UCAM Murcia como "un rival muy complicado" tras recordar que cuenta con el mismo récord que el conjunto catalán en la Liga Endesa y ya les ha ganado en los precedentes de este curso.

"Espero un partido bastante táctico. Tenemos que controlar a sus jugadores más importantes y su juego colectivo, también el rebote y su transición defensiva. Y minimizar los puntos fáciles. Será un partido de ir punto a punto desde el principio, con pocas ventajas. El que llegue mejor al final, probablemente se llevará el partido", ha vaticinado.