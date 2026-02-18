Scariolo quiere cerrar el círculo con su primera Copa a los mandos del Real Madrid

Para el entrenador nacido en Brescia (Italia), la de Valencia será su undécima participación en la Copa del Rey, un torneo en el que ha llegado tres veces a la final y ha ganado al frente del Baskonia, en 1999, y con el Unicaja de Málaga, en 2005. Su única final perdida fue con el Real Madrid en 2001, donde cayó ante el Barça de un adolescente Pau Gasol, nombrado Mejor Jugador (MVP) de aquella edición a sus 20 años.

Un joven Scariolo de 37 años, en su última temporada en Vitoria, su primera experiencia en España, conquistó la segunda Copa del Rey en la historia del club baskonista, en la Fuente de San Luis, antigua casa del Valencia Basket, con una plantilla en la que figuraban nombres como Elmer Bennet, Lucio Angulo o Jorge Garbajosa, ausente por lesión en aquella Copa.

Sus dos temporadas con el conjunto vasco le valieron para dar el salto al Real Madrid ese mismo verano, con el que alcanzó la final de 2001. El Barça de Aíto García Reneses, verdugo 'merengue' en el año 2000, en su primera campaña de blanco, fue el rival que privó a Scariolo de su primera Copa del Rey con la entidad de Chamartín, en una final en la que cayeron por 80-77 en el Martín Carpena de Málaga con Pau Gasol como gran protagonista, con 25 puntos, firmando una de sus mejores actuaciones individuales, meses antes de ser elegido en el puesto 3 del 'draft' de la NBA por los Atlanta Hawks.

Al año siguiente, en la temporada 2001/2002, la última que permaneció en la capital, Scariolo sucumbió en los cuartos de final de la Copa celebrada en Vitoria en el derbi ante el Estudiantes de Pepu Hernández, que caería en semifinales ante el Barça, y que estaba conformado por jugadores nacionales de la talla de Carlos Jiménez, Nacho Azofra o los hermanos Alfonso y Felipe Reyes.

Tras su polémica salida del Real Madrid aquel verano, el de Brescia llegó a Málaga, donde estuvo al frente del Unicaja durante cinco temporadas, de 2003 a 2008. Un antes de su recordada liga en 2006, Scariolo conquistó con los andaluces la Copa del Rey disputada en el Príncipe Felipe de Zaragoza, donde se vengó del Madrid en la final con una victoria por 80-76, en un plantel capitaneado por Berni Rodríguez y en el que también estaban piezas como Fran Vázquez, Carlos Cabezas, Pepe Sánchez o Garbajosa, designado mejor jugador de aquel torneo.

Así, el técnico italiano dispondrá, en el nuevo Roig Arena de Valencia, de una nueva oportunidad para cerrar el círculo en la Copa con el Real Madrid, en su cuarto 'intento' a los mandos de la 'casa blanca'.

Con el equipo líder en la Liga Endesa y un balance de 18-2, los blancos, uno de los principales favoritos, se medirán al Unicaja de Málaga, al que vencieron a domicilio en el Martín Carpena por 92-96 en el último choque liguero, en los cuartos de final del torneo, con el base francés Théo Maledon y el alero argentino Gabriel Deck ya recuperados de sus molestias.