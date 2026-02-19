Duelo de rocas entre el Barcelona y el UCAM Murcia por un sitio en semifinales

El regreso al banquillo azulgrana de Xavi Pascual ha multiplicado la solidez defensiva del Barcelona. Nueve de los trece rivales a los que el equipo catalán se ha medido ya con su nuevo técnico no han logrado pasar de los 80 puntos. En su último encuentro en la ACB, dejó en 60 al BAXI Manresa.

Eso sí, uno de los que ha superado esa barrera y, además, le ha derrotado, ha sido el UCAM Murcia. El equipo del exblaugrana Sito Alonso, de enorme carácter desde que el catalán está al frente, le logró derrotar en el Palau en la primera vuelta, aún con Joan Peñarroya como entrenador del Barça (78-81) y repitió triunfo hace apenas tres semanas, con una remontada de 16 puntos y un final agónico (84-83).

Dentro del coral conjunto murciano, que llega sin lesiones, destaca el peso en minutos en la pista de los exteriores Dylan Ennis y David DeJulius, los únicos que se asoman a los 25 por choque, pero también la intensa producción de Devontae Cacok, que lidera al equipo en valoración con sus medias de 12 puntos y 5 rebotes, con apenas 18 minutos de promedio.

En el caso del Barcelona, Pascual está pendiente de la evolución de los lesionados, incluido un Punter al que se daba por descartado pero, como Satoransky y Vesely, ha realizado ya partes de algún entrenamiento esta semana. La presencia o ausencia de los tres cambiará en buena parte el plan de partido azulgrana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a los muchos problemas de lesiones que ha tenido, Xavi Pascual ha conseguido estabilizar al Barça en la zona de 'play in' de la Euroliga y también en la 'zona noble' de la ACB. Es cuarto con el mismo balance de 12-6 que tiene el Murcia, que es tercero.

La brillante trayectoria del equipo universitario en las últimas campañas, y también en esta, y la cercanía entre Murcia y Valencia ha animado a los seguidores del UCAM a un gran desplazamiento a la Copa, por lo que se intuye que serán mayoría en los alrededores del Roig Arena, y puede que también dentro.

La experiencia, en cambio, está del lado catalán, que no ha fallado en ninguna de las 43 ediciones de la Copa en la era ACB. Para el Murcia, en cambio, es su quinta participación, aunque la tercera desde 2022, lo que minimiza el hecho de ser el participante del torneo de Valencia con menos presencias históricas.

El encuentro será el segundo que ambos protagonicen en la Copa después de las semifinales que disputaron en la edición de 2022, en la que el Barcelona venció por 90-103.

El ganador de este cruce de cuartos de final se medirá en semifinales al equipo que haya vencido en el duelo previo entre el Kosner Baskonia y el La Laguna Tenerife.