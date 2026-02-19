FundéuRAE: Copa del Rey de baloncesto, claves de redacción

1. “Baloncesto”, “básquetbol”, “basquetbol” y “básquet”El “Diccionario panhispánico de dudas” recomienda usar preferentemente el nombre “baloncesto”, que está asentado en todo el ámbito hispánico. No obstante, son también adecuadas las adaptaciones “básquetbol” (esdrújula y con tilde) y “basquetbol” (aguda y sin tilde), así como el acortamiento “básquet” (llana y con acento). En cambio, desaconseja las grafías que mantienen la “k” propia del término inglés (“básketbol”, “basketbol” y “básket”).

2. “Basquetbolista”, “baloncestista” y “basquetbolero”Para referirse al jugador de este deporte, puede utilizarse “baloncestista” o “basquetbolista” (mejor que “basketbolista”). El “Diccionario de americanismos” recoge también “basquetbolero”.

Por su parte, para lo relacionado con el baloncesto, son posibles los adjetivos “basquetbolístico”, “basquetero” y “baloncestístico”, cuyo uso varía en función del país.

3. “Copa del Rey”, mayúsculas y minúsculasEl nombre de esta competición se escribe con mayúsculas en todos los términos significativos, tal como señala la “Ortografía de la lengua española”: “Copa del Rey”. Si con esta denominación se alude más concretamente al trofeo físico que se obtiene con la victoria, lo indicado es la minúscula inicial: “El equipo posó con la copa del rey”.

4. “90.ª” o “XC edición”El torneo celebra este año su nonagésima edición. Para referirse a ella, la cifra puede abreviarse con números romanos (“XC”) o con números arábigos, punto y letra volada (“90.ª”). Al leerlo, es válido utilizar el cardinal (“noventa edición”).

5. “ACB”, con mayúsculasAunque en ocasiones en el logotipo de la Asociación de Clubs de Baloncesto pueda verse la sigla en minúsculas, lo indicado al emplearla en un texto es escribirla enteramente con mayúsculas: “ACB”.

6. “Minicopa Endesa”, grafía adecuadaLa grafía adecuada del nombre de este torneo infantil es “Minicopa Endesa”, no “MiniCopa” ni “Mini Copa”. Los prefijos y elementos compositivos, como “mini-”, se escriben, por lo general, unidos a la palabra a la que acompañan.

7. “Pívot” y “pivote”, opciones válidasLa voz “pívot” se escribe con tilde, ya que es una palabra llana o grave que termina en una consonante distinta de “n” o “s”. Su plural es “pívots”, también con tilde. En algunos países se emplea con el mismo sentido “pivote”.

8. “Mejor jugador” o “jugador más valioso”, alternativas a “MVP”La sigla inglesa “MVP” puede sustituirse en español por construcciones transparentes como “mejor jugador”, “jugador más valioso” o ”jugador mejor valorado”, según lo que se quiera expresar exactamente.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.