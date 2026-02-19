La vuelta del Baskonia examina la fiabilidad copera de un Tenerife pendiente de Marcelinho

Como "un milagro" calificó el técnico aurinegro, Txus Vidorreta, la posibilidad de que el base brasileño llegue a tiempo para la cita tras la rotura parcial que sufrió en la fascia plantar derecha pese a la mejoría que ha experimentado.

A sus 42 años, el veterano base, que fue el jugador mejor valorado de la pasada Liga Endesa, se mantiene como el más valioso de su equipo con una carta de 15,4 puntos, 6,4 asistencias y 16,7 de valoración en un promedio de 24 minutos en la pista. Su presencia o su ausencia marcará el choque.

También llega con problemas físicos el Baskonia, que tiene las bajas seguras de Khalifa Diop, lesionado de la rodilla en el salto inicial del último encuentro de liga ante el Surne Bilbao Basket, y del exterior Tadas Sedekerskis, en la recta final de su recuperación.

Además, el base Markquis Nowell no juega desde el pasado 15 de enero y el técnico Paolo Galbiati, cuenta con la duda tanto de Markus Howard, su gran estrella, como de Rodions Kurucs, dos piezas fundamentales. El base norteamericano terminó con una contusión en la rodilla el duelo ante Bilbao, mientras que Kurucs sufrió un esguince de tobillo.

No obstante, la ilusión por regresar a un torneo del que ha sido tradicional 'animador' impulsa al equipo vitoriano y a su bulliciosa afición.

Tras su triunfo en el aplazado ante el Dreamland Gran Canaria, le arrebató al UCAM Murcia la condición de cabeza de serie y pudo así esquivar al Barcelona en este primer cruce.

Después de un preocupante arranque de campaña, el Baskonia de Paolo Galbiati ha reconducido su rumbo en la acb, pero no tanto en la Euroliga.

En la competición doméstica suma nueve triunfos en sus últimos diez partidos, aunque ese único lunar fue precisamente en la cancha del La Laguna Tenerife, donde hace tres semanas cayó por un ajustado 89-85, víctima de los 23 puntos y 6 asistencias de Marcelinho.

En cambio, en noviembre en el Fernando Buesa Arena, los locales ganaron por 89-79 impulsados por un Hamidou Diallo que ya no está en el equipo, pues cambió Vitoria por China.

La batalla del choque se intuye que estará en el ritmo del encuentro, que los vitorianos intentarán que sea más rápido y los tinerfeños más lentos. El Baskonia promedia 77 posesiones por cada 40 minutos y La Laguna Tenerife no llega a 72, la media más baja de los equipos coperos.

Ambos equipos tienen en su tiro exterior uno de sus puntos fuertes. De la ACB, La Laguna Tenerife es el segundo que más triples anota por partido (10,70) y el que mejor porcentaje tiene de toda la liga (39,48 %), mientras que el Baskonia es el tercero que más encesta (10,63) con también el tercer mejor porcentaje (38,04 %). En cambio, el Baskonia suma más desde cerca del aro, una media de 36,8 puntos por partido cerca del aro por los 29,2 de La Laguna Tenerife.

La única vez que ambos equipos se enfrentaron en la Copa del Rey fue en la edición del 2017 en Vitoria y también en cuartos de final. Liderado por un brillante Shane Larkin, 26 puntos y 8 asistencias, el Baskonia venció por 90-81.

El ganador de esta eliminatoria de cuartos de final se enfrentará en las semifinales al vencedor del duelo entre el FC Barcelona y el UCAM Murcia que se jugará también este viernes (21 horas).