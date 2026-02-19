Laprovittola: "Mi idea es jugar un Mundial más con Argentina"

"Yo soy parte de la lista, del plantel. Estoy en comunicación con Pablo (Prigioni) todos los días. Siempre que veo a Facu (Campazzo, jugador del Real Madrid) o ahora con Juani (Marcos, compañero suyo en el Barça) hablamos de cómo están los chicos, de cómo estamos como equipo", ha comentado el jugador de Morón, de 36 años.

Laprovittola, que la temporada pasada sufrió una grave lesión de rodilla que le apartó diez meses de las pistas y le impidió disputar la AmeriCup en verano, insistió en su disponibilidad para jugar los partidos de clasificación para la cita mundialista.

Argentina, que ya venció a Cuba (68-80 y 105-49) en las primeras ventanas, se medirá a Uruguay el 27 de febrero y a Panamá el 2 de marzo, y cerrará la primera fase el 2 de julio frente al combinado charrúa y el día 5 del mismo mes ante el cuadro centroamericano.

"El objetivo es claro: clasificarnos para la siguiente Copa del Mundo, tener a Argentina en un torneo grande otra vez", ha remarcado el jugador del Barça.

Laprovittola admitió que no clasificarse para el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024 fue "muy duro" para la Albiceleste, pero opinó que la selección se está recuperando de "unos años muy difíciles" y que el subcampeonato en la AmeriCup del pasado verano sirvió para "reivindicar que las cosas se estaban haciendo bien".

"Fuimos con un equipo joven, que necesitaba sumar experiencia. Un bloque de jugadores que se están preparando para estar siempre disponibles para jugar en todas las ventanas. Esto hace que haya más conocimiento entre los chicos, que no sea un popurrí nuevo en cada ventana", reflexionó.

El veterano jugador del Barça señaló que "muchos de los chicos que jugaron la AmeriCup hoy están explotando o armando su carrera en Europa", algo que es "muy positivo para la selección" y que refuerza el "muy buen trabajo" del seleccionador Pablo Prigioni.