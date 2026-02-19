Venden por 1 millón de dólares la camiseta del debut de Cooper Flagg en la NBA

Flagg llevó la camiseta número doce de los Dallas Mavericks en el partido perdido 125-92 por su equipo contra los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama.

En ese encuentro, el ex de Duke metió diez puntos y capturó diez rebotes.

La camiseta de Flagg fue vendida en una subasta privada y su precio final superó los 762.000 dólares pagados por un coleccionista para hacerse con la elástica del debut de Wembanyama en 2023.

Flagg, de 19 años, promedia 20.4 puntos, 6.6 rebotes y 4.3 asistencias por partido este año con los Mavericks.

