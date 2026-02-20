El uruguayo Ricardo Vairo es nuevo presidente de FIBA Américas

Tras conocerse la noticia, la Federación Uruguaya de Basketball felicitó mediante un mensaje en sus redes sociales a quien fuera su presidente y le deseó "el mayor éxito" en el nuevo desafío que afrontará.

Vairo lideró la Federación en el período 2016-2023, mientras que en el año 2024 se convirtió en nuevo presidente del Club Nacional de Football al imponerse junto a Flavio Perchman en unas elecciones en las que más de 12.000 hinchas del Tricolor acudieron a las urnas.

Durante su gestión, el conjunto uruguayo ya conquistó una Supercopa Uruguaya y una Liga Uruguaya.

Ahora, Vairo también se pondrá al frente de FIBA Américas, lugar en el que comenzará a trabajar luego de que el pasado 10 de febrero falleciera el hasta entonces presidente, Fabián Borro. El argentino ocupaba dicho lugar desde 2023.

Ese día, FIBA emitió un comunicado en el que apuntó que la comunidad internacional del baloncesto se encontraba "de luto" por el fallecimiento del presidente.

"El dirigente deportivo argentino había sido elegido por unanimidad como presidente de FIBA Américas en mayo de 2023, luego de ejercer durante cuatro años como presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol desde 2019", informó.

Asimismo, compartió palabras del secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, quien puntualizó: "La familia del baloncesto en Argentina, en las Américas y en todo el mundo está conmocionada y profundamente apenada por la repentina pérdida de Fabián Borro. Nuestros pensamientos están con su familia y sus amigos más cercanos en este momento tan difícil".

Y añadió: "Extrañaremos su capacidad de concebir siempre al baloncesto como una herramienta de impacto educativo, social y cultural. Siempre admiré su excepcional conocimiento del baloncesto de clubes y su talento para generar de manera constante ideas creativas para el desarrollo del baloncesto. Echaremos de menos a nuestro amigo y la pasión que puso en cada uno de los numerosos y valiosos proyectos que impulsó".