97-128. Jáquez se suma al festín de los Heat en Atlanta

Los Heat volvieron a competir por primera vez desde el parón de All Star y lo hicieron con una gran actuación grupal, lanzando con un 52 % de acuerto en tiros de campo.

Tyler Herro llevó de la mano a los Heat con 24 puntos saliendo del banquillo, apoyado por 17 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias de Bam Adebayo y por los 15 puntos de Norman Powell.

El equipo de Erik Spoelstra terminó con hasta 7 jugadores con dobles dígitos en anotación, entre ellos un Jáquez que aportó 10 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, con 5 de 9 en tiros de campo en 26 minutos.

Los Heat sumaron su segunda victoria consecutiva y ocupan la octava plaza en el Este (30-27), por delante de unos Hawks en apuros (27-31).

Atlanta, que no pudo contar con Jonathan Kuminga, perdió cuatro de sus últimos cinco partidos.

Onyeka Okongwu fue el líder anotador de los Hawks con 22 puntos, y Jalen Johnson logró un triple doble de 16 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias.