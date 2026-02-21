21 de febrero de 2026 - 17:25
Hezonja iguala el récord de triples en la Copa en una semifinal con récord de puntos
Valencia, 21 feb (EFE).- El jugador croata del Real Madrid Mario Hezonja igualó este sábado el récord de triples en un partido de la Copa del Rey al anotar siete en el duelo entre su equipo y el Valencia Basket, que se convirtió en el encuentro sin prórrogas más anotador en la historia del torneo con su 106-108.
Los 214 puntos que lograron entre los dos conjuntos suponen el tope en la historia del torneo y 25 de ellos fueron de Hezonja, clave en el triunfo del Real Madrid con dos triples en los últimos treinta segundos que sellaron la remontada.
El croata igualó con sus siete triples los logrados en su día en el torneo por Juan Antonio San Epifanio 'Epi' en 1987, Andy Toolson en 1995 y Kostas Vasileiadis en 2011.