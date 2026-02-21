La maldición del anfitrión cumple 24 años tras la eliminación del Valencia Basket

La última vez que un equipo anfitrión levantó el título fue en 2002, cuando el Baskonia se proclamó campeón en el Buesa Arena tras derrotar al Barça en la final. Antes que los vitorianos, solo lo había logrado el CAI Zaragoza, en la primera fase final de Copa del Rey (temporada 1983-84).

El conjunto 'taronja' llegaba este sábado a la cita tras haber abierto la temporada con la conquista de la Supercopa y desde la segunda posición en la Liga Endesa y la tercera de la Euroliga. En total, ha disputado ya 50 partidos con un balance de 35 triunfos y 15 derrotas, es decir un 70% de victorias pero hoy se vio superado por el Real Madrid en un apretado final.

El año que viene, el equipo taronja tendrá otra nueva oportunidad de poner fin a la maldición del anfitrión ya que el Roig Arena volverá a acoger la fase final de la Copa del Rey.