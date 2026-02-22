89-111. Los Celtics conquistan Los Ángeles y eclipsan la noche de los 43.000 de LeBron

James es el líder absoluto de anotación en la historia de la liga con 43.008 tras los 20 anotados hoy contra los Celtics. El segundo, otra leyenda de los Lakers, es Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos, casi 5.000 menos.

Abdul-Jabbar presenció en vivo la gesta de LeBron, pues acudió al pabellón para participar en el homenaje a Pat Riley, campeón de cuatro anillos como entrenador de los Lakers (1982, 1985, 1987, 1988) y otro como jugador (1972).

Como parte del homenaje, los Lakers inauguraron fuera del pabellón una estatua de bronce de casi 2,5 metros y 230 kilos de Riley, actual presidente de los Miami Heat, junto a las de Abdul-Jabbar y Magic Johnson.

Una noche para el recuerdo para los Lakers, arruinada por los Celtics, su eterno rival.

Jaylen Brown y Payton Pritchard asumieron el encargo de derrumbar a los Lakers. Brown firmó 32 puntos, 8 rebotes y 7 asistencia, mientras que Pritchard, que machacó a triples a los Lakers, hizo 30 puntos y 8 asistencias.

Brown (con Cade Cunningham, de los Detroit Pistons) ha irrumpido en las últimas semanas como candidato al 'MVP' después de que los favoritos, Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander, hayan perdido fuelle por las lesiones.

El ‘rookie’ madrileño de los Boston Celtics, Hugo González, aportó cuatro puntos, tres rebotes, una asistencia y un robo; cumplió además con la tarea que le puso Joe Mazzulla de marcar a su ídolo, Luka Doncic, durante los casi 15 minutos que estuvo en pista.

Para los Lakers, además de los 20 puntos de James, Doncic anotó 25, mientras que Austin Reeves se conformó con 15.

Los Celtics (37-19) son segundos en el Este en una temporada que comenzó llena de dudas, pero en la que Brown ha dado un paso al frente y con la ilusión de un posible regreso de Jayson Tatum de cara a los 'playoff'.

Por su parte, los Lakers (34-22) son sextos en el Oeste, con una irregularidad manifiesta y con el futuro de James, en su última temporada de contrato, en el aire.