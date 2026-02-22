El argentino Campazzo: Para nosotros es oro tener a Llull

"Para nosotros tenerlo es oro, solo suma, y más al nivel que está jugando. Nos muestra el camino sin tener que hablar, con sus acciones. Es para ver y para aprender. Disfrutamos y aprendemos de su liderazgo", señaló Campazzo, que espera un partido "durísimo" y dijo que las opciones están "al 50%".

"Es una final y es un 50%. Baskonia tiene mucho poderío ofensivo, te puede hacer daño de muchas manera y te obliga a estar concentrado", explicó el argentino en la rueda de prensa previa, antes de apuntar que el "el 70%" de la final estará "en la cabeza". "Lo mental va a ser muy importante", destacó.

"Va a ser una final durísima, creo que están los dos equipos que mostraron mejor baloncesto, con buen nivel colectivo e individual. El que mejor marque el ritmo y controle y detalles va a tener más 'chances'. Hemos trabajado muy duro y trataremos de marcar nuestro ritmo", añadió.

El argentino dijo que tienen muchas ganas de ganar el título. "Venimos de finales perdidas pero este es un equipo totalmente nuevo con el mismo objetivo de ganar el máximo número de títulos", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Campazzo habló de la remontada que protagonizaron en la semifinal ante el Valencia Basket, en la que perdían por 5 puntos a 20 segundos. "Si jugamos diez partidos así, ocho los pierdes, pero Mario (Hezonja) estuvo certero y valiente", destacó el argentino, que alabó también la defensa de Gaby Deck en la última jornada.