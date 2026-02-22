El Bamberg levanta su sexta Copa (74-72)

El equipo bávaro, que llevaba siete años sin ganar el torneo, en el que fue finalista el año pasado, reaccionó en el momento decisivo. Aunque empezó perdiendo por ocho puntos en el último cuarto, supo remar hasta ponerse por delante con una canasta ganadora del estadounidense Demarcus Demonia a siete segundos del final que desató la alegría entre sus aficionados.

Los jugadores de Samuel Gloser, que en la víspera habían eliminado en semifinales al Bayern de Múnich tras una prórroga, confirmaron su buen momento ante un oponente que acusó su pobre porcentaje desde el triple (9/35).

El Alba Berlín que entrena el español Pedro Calles empezó mejor, llevándose el primer cuarto por 22-15. El Bamberg reaccionó tras la primera pausa y, después de remontar desventajas de hasta nueve puntos, consiguió igualar el choque al final de unos primeros veinte minutos en los que Malte Delow, con quince puntos y tres rebotes, fue el hombre más destacado de los berlineses (36-37, min 20).

La igualdad se mantuvo tras el paso por vestuarios, con mínimas ventajas para el Alba, que llegó a los últimos diez minutos con media docena de puntos de renta (52-58). Reaccionó el Bamberg, que con un parcial favorable de 14-2 le dio la vuelta al marcador y se puso por delante a cinco minutos del final (66-62).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Alba no había dicho su última palabra. Con un 10-2 a su favor retomó el mando del choque en el momento justo hasta que la canasta de Demarcus Demonia a siete segundos del final y el fallo de los berlineses en la última acción le dio el título al equipo bávaro.