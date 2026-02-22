El Baskonia se baña en champán tras una Copa del Rey “para toda la vida”

En la fiesta en el vestuario del Baskonia, Galbiati pidió uno a uno a sus jugadores que se acercaran al trofeo y que lo tocaran para “estar conectados” con él “para siempre”. “Esto se va a quedar en vuestra memoria”, añadió el italiano en una de las imágenes icónicas de la fiesta ‘baskonista’.

El técnico italiano firmó otro de los momentos más especiales de la celebración, todavía en la pista del Roig Arena, cuando recibió un ‘tartazo’ en la cara en mitad de una entrevista por parte de su jugador Rodions Kurucs. Galbiati cumplió 42 años el pasado viernes y el letón lo festejó de esa manera.

Otra de las imágenes que dejó la celebración fue la de las lágrimas del interior del Baskonia Khalifa Diop, lesionado de la rodilla en el salto inicial del último encuentro de liga ante el Surne Bilbao Basket. Diop no pudo aguantar la emoción cuando fue abrazado por sus compañeros.

El también lesionado Tadas Sedekerskis, capitán del Baskonia, fue protagonista al levantar el título junto con sus compañeros Markus Howard y Timothé Luwawu-Cabarrot en el centro de la pista del Roig Arena.

Precisamente Luwawu-Cabarrot fue uno de los jugadores más emocionados y animados en la celebración. El francés terminó con 28 puntos y 32 de valoración firmando la mayor anotación de un jugador de Baskonia en una final de Copa de Rey. El MVP, no obstante, fue para su compañero Trent Forrest.

El triunfo en la final de la Copa del Rey del Kosner Baskonia supone el séptimo título copero en su historia diecisiete años después de haber levantado su último trofeo y seis después de haber ganado el último título, también en València, donde conquistó la Liga Endesa de 2020.