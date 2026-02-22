El Mónaco aparca su crisis con su cuarto título de la Leaders Cup

Mike James (doce puntos y nueve asistencias) lideró desde el principio a los suyos en el Arena Futuroscope, cerca de Poitiers, bien secundado por Elie Okobo (19), Jaron Blossomgame (17), Daniel Theis (15) y Alpha Diallo (14), que se imponían un rival mermado por las lesiones de Wilfried Yeguete y Jonathan Jeanne y que no tenía su tarde en el tiro (3/14 en el primer cuarto) con lo que la final quedó encarrilada para los monegascos al final de los primeros diez minutos (30-12).

Reaccionó Le Mans hasta llegar a ponerse a menos de diez puntos en el ecuador del segundo acto, que se quedaron en trece al descanso (53-40 min 20).

La segunda mitad tuvo el mismo guión, con el Mónaco controlando el partido y el Le Mans intentando acercarse en el marcador sin éxito. Los jugadores de Vassilis Spanoulis se llevaron el tercer cuarto por 23-18 y también el último (27-21), hasta el 103-79 con el que se tomaron la revancha de la final perdida en 2025 ante el mismo rival que este domingo.