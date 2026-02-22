El Olimpia Milán conquista su novena Copa de Italia y ya lidera el palmarés en solitario

Empezó muy inspirado el conjunto dirigido por Peppe Poeta, que a los nueve minutos ya dominaba por 17 puntos (31-14). A la primera pausa se llegó con los milaneses quince arriba pero el panorama cambió radicalmente en el segundo cuarto, cuando llegó la reacción del Tortona, que metió una marcha más en defensa y, con un 14-27 de parcial, se fue al descanso con solo dos puntos de desventaja (47-45 min. 20)

El bajón del Olimpia, lastrado por las numerosas pérdidas, se prolongó hasta la mitad del tercer cuarto. Llegó a perder por hasta seis puntos hasta que el alero estadounidense Armoni Brooks, elegido Mejor Jugador del torneo tras anotar 20 puntos con un 6/10 en triples, volvió a meter en el partido a los suyos bien secundado por el argentino Leandro Bolmaro (12 y 4 asistencias) y Marko Guduric (18 con 6/7 en tiros).

El escolta serbio, con ocho puntos seguidos, devolvió el dominio en el marcador al equipo milanés (65-64, min 33). Brooks siguió con su buena racha, al igual que Nebo (catorce puntos y once rebotes) y el Tortona, pese al gran trabajo de Hubb (máximo anotador del choque con 23 puntos) empezó a ceder víctima de sus errores y sus malos porcentajes en los tiros libres.

Al final, el Olimpia Milán supo gestionar sus ventajas hasta la conclusión y logró su novena Copa de Italia, su segundo título de la temporada tras la Supercopa ganada en septiembre y el primero con Peppe Poeta en el banquillo.

