Básquetbol
22 de febrero de 2026 - 17:20

Historial y palmarés de la competición

Madrid 22 feb (EFE).- Historial (campeones y finalistas) y palmarés de la Copa del Rey de baloncesto desde su primera edición, en 1933, hasta la edición de 2026, en la que el Kosner Baskonia se proclamó este domingo campeón tras derrotar al Real Madrid en la final disputada en el Roig Arena de Valencia.

Por EFE

Año Campeón Finalista Resultado Sede

-----------------------------------------------------------------

1933 Rayo Madrid-Real Madrid 21-11 Madrid

1935 Societé Patrie-Rayo Madrid 23-19 Barcelona

1936 Rayo Madrid-Societé Patrie 23-20 Madrid

1940 Hospitalet-Atlético Gracia 20-17 Barcelona

1941 Español-Hospitalet 35-24 Madrid

1942 Layetano-Barcelona 30-28 Zaragoza

1943 Barcelona-Layetano 27-25 Palma

1944 Layetano-Real Madrid 32-18 Vigo

1945 Barcelona-Layetano 37-34 Barcelona

1946 Barcelona-Montgat 44-35 Barcelona

1947 Barcelona-Canarias 39-25 Zaragoza

1948 Joventut-Real Madrid 41-32 Burgos

1949 Barcelona-Real Madrid Liguilla Madrid

1950 Barcelona-Joventut 46-39 Barcelona

1951 Real Madrid-Barcelona 47-36 San Sebastián

1952 Real Madrid-Joventut 43-41 Alicante

1953 Joventut-Real Madrid 41-39 Valladolid

1954 Real Madrid-Joventut 56-41 Madrid

1955 Joventut-Real Madrid 59-44 Barcelona

1956 Real Madrid-Aismalíbar 59-55 Madrid

1957 Real Madrid-Aismalíbar 54-50 Vigo

1958 Joventut-Real Madrid 74-69 Zaragoza

1959 Barcelona-Aismalíbar 50-36 Barcelona

1960 Real Madrid-Hesperia 76-64 Madrid

1961 Real Madrid-Barcelona 76-51 Bilbao

1962 Real Madrid-Estudiantes 80-66 Barcelona

1963 Estudiantes-Real Madrid 94-90 San Sebastián

1964 Picadero-Aismalíbar 63-51 Lugo

1965 Real Madrid-Náutico 102-82 Salamanca

1966 Real Madrid-Joventut 62-61 Terrassa

1967 Real Madrid-SD Kas 85-80 Vitoria

1968 Picadero-Joventut 58-55 Gijón

1969 Joventut-Real Madrid 82-81 Orense

1970 Real Madrid-Joventut 102-90 León

1971 Real Madrid-Joventut 72-63 Vitoria

1972 Real Madrid-Joventut 92-77 La Coruña

1973 Real Madrid-Estudiantes 126-87 Valencia

1974 Real Madrid-Joventut 87-85 Alicante

1975 Real Madrid-Estudiantes 114-85 Jaén

1976 Joventut-Real Madrid 99-88 Cartagena

1977 Real Madrid-Barcelona 97-71 Palma

1978 Barcelona-Real Madrid 103-96 Zaragoza

1979 Barcelona-Tempus 130-113 Pamplona

1980 Barcelona-Manresa EB 92-83 El Ferrol

1981 Barcelona-Real Madrid 106-90 Almería

1982 Barcelona-Real Madrid 110-108 Badajoz

1983 Barcelona-Inmobanco Madrid 125-93 Palencia

1984 CAI Zaragoza-Barcelona 81-78 Zaragoza

1985 Real Madrid-Joventut 90-76 Badalona

1986 Real Madrid-Joventut 87-79 Barcelona

1987 Barcelona-Joventut 110-102 Tenerife

1988 Barcelona-Real Madrid 84-83 Valladolid

1989 Real Madrid-Barcelona 85-81 La Coruña

1990 CAI Zaragoza-Joventut 76-69 Las Palmas

1991 Barcelona-Estudiantes 67-65 Zaragoza

1992 Estudiantes-CAI Zaragoza 61-56 Granada

1993 Real Madrid-Joventut 74-71 La Coruña

1994 Barcelona-Taugrés 86-75 Sevilla

1995 Taugrés-Amway Zaragoza 88-80 Granada

1996 TDK Manresa-Barcelona 94-92 Murcia

1997 Joventut-Cáceres 79-71 León

1998 Pamesa Valencia-Joventut 89-75 Valladolid

1999 Tau Vitoria-C.San Fernando 70-61 Valencia

2000 Estudiantes-P.Valencia 73-63 Vitoria

2001 Barcelona-Real Madrid 80-77 Málaga

2002 TAU Vitoria-Barcelona 85-83 Vitoria

2003 Barcelona-Tau Vitoria 84-78 Valencia

2004 Tau Vitoria-Joventut 81-77 Sevilla

2005 Unicaja-Real Madrid 80-76 Zaragoza

2006 Tau Vitoria-P. Valencia 85-80 Madrid

2007 Barcelona-Real Madrid 69-53 Málaga

2008 Joventut-TAU Cerámica 82-80 Vitoria

2009 Tau Cerámica-Unicaja 100-98 Madrid

2010 Barcelona-Real Madrid 80-61 Bilbao

2011 Barcelona-Real Madrid 68-60 Madrid

2012 Real Madrid-Barcelona 91-74 Barcelona

2013 Barcelona-Valencia Basket 85-60 Vitoria

2014 Real Madrid-Barcelona 77-76 Málaga

2015 Real Madrid-Barcelona 77-71 Las Palmas

2016 Real Madrid H.G. Canaria 85-81 La Coruña

2017 Real Madrid-Valencia BC 97-95 Vitoria

2018 Barcelona-Real Madrid 92-90 Las Palmas

2019 Barcelona-Real Madrid 94-93 Madrid

2020 Real Madrid-Unicaja 95-68 Málaga

2021 Barcelona-Real Madrid 88-73 Madrid

2022 Barcelona-Real Madrid 64-59 Granada

2023 Unicaja-Lenovo Tenerife 83-80 Badalona

2024 Real Madrid-Barça 96-85 Málaga

2025 Unicaja-Real Madrid 93-79 Las Palmas

2026 Baskonia-Real Madrid 89-100 Valencia