Historial y palmarés de la competición

Año Campeón Finalista Resultado Sede
-----------------------------------------------------------------
1933 Rayo Madrid-Real Madrid 21-11 Madrid
1935 Societé Patrie-Rayo Madrid 23-19 Barcelona
1936 Rayo Madrid-Societé Patrie 23-20 Madrid
1940 Hospitalet-Atlético Gracia 20-17 Barcelona
1941 Español-Hospitalet 35-24 Madrid
1942 Layetano-Barcelona 30-28 Zaragoza
1943 Barcelona-Layetano 27-25 Palma
1944 Layetano-Real Madrid 32-18 Vigo
1945 Barcelona-Layetano 37-34 Barcelona
1946 Barcelona-Montgat 44-35 Barcelona
1947 Barcelona-Canarias 39-25 Zaragoza
1948 Joventut-Real Madrid 41-32 Burgos
1949 Barcelona-Real Madrid Liguilla Madrid
1950 Barcelona-Joventut 46-39 Barcelona
1951 Real Madrid-Barcelona 47-36 San Sebastián
1952 Real Madrid-Joventut 43-41 Alicante
1953 Joventut-Real Madrid 41-39 Valladolid
1954 Real Madrid-Joventut 56-41 Madrid
1955 Joventut-Real Madrid 59-44 Barcelona
1956 Real Madrid-Aismalíbar 59-55 Madrid
1957 Real Madrid-Aismalíbar 54-50 Vigo
1958 Joventut-Real Madrid 74-69 Zaragoza
1959 Barcelona-Aismalíbar 50-36 Barcelona
1960 Real Madrid-Hesperia 76-64 Madrid
1961 Real Madrid-Barcelona 76-51 Bilbao
1962 Real Madrid-Estudiantes 80-66 Barcelona
1963 Estudiantes-Real Madrid 94-90 San Sebastián
1964 Picadero-Aismalíbar 63-51 Lugo
1965 Real Madrid-Náutico 102-82 Salamanca
1966 Real Madrid-Joventut 62-61 Terrassa
1967 Real Madrid-SD Kas 85-80 Vitoria
1968 Picadero-Joventut 58-55 Gijón
1969 Joventut-Real Madrid 82-81 Orense
1970 Real Madrid-Joventut 102-90 León
1971 Real Madrid-Joventut 72-63 Vitoria
1972 Real Madrid-Joventut 92-77 La Coruña
1973 Real Madrid-Estudiantes 126-87 Valencia
1974 Real Madrid-Joventut 87-85 Alicante
1975 Real Madrid-Estudiantes 114-85 Jaén
1976 Joventut-Real Madrid 99-88 Cartagena
1977 Real Madrid-Barcelona 97-71 Palma
1978 Barcelona-Real Madrid 103-96 Zaragoza
1979 Barcelona-Tempus 130-113 Pamplona
1980 Barcelona-Manresa EB 92-83 El Ferrol
1981 Barcelona-Real Madrid 106-90 Almería
1982 Barcelona-Real Madrid 110-108 Badajoz
1983 Barcelona-Inmobanco Madrid 125-93 Palencia
1984 CAI Zaragoza-Barcelona 81-78 Zaragoza
1985 Real Madrid-Joventut 90-76 Badalona
1986 Real Madrid-Joventut 87-79 Barcelona
1987 Barcelona-Joventut 110-102 Tenerife
1988 Barcelona-Real Madrid 84-83 Valladolid
1989 Real Madrid-Barcelona 85-81 La Coruña
1990 CAI Zaragoza-Joventut 76-69 Las Palmas
1991 Barcelona-Estudiantes 67-65 Zaragoza
1992 Estudiantes-CAI Zaragoza 61-56 Granada
1993 Real Madrid-Joventut 74-71 La Coruña
1994 Barcelona-Taugrés 86-75 Sevilla
1995 Taugrés-Amway Zaragoza 88-80 Granada
1996 TDK Manresa-Barcelona 94-92 Murcia
1997 Joventut-Cáceres 79-71 León
1998 Pamesa Valencia-Joventut 89-75 Valladolid
1999 Tau Vitoria-C.San Fernando 70-61 Valencia
2000 Estudiantes-P.Valencia 73-63 Vitoria
2001 Barcelona-Real Madrid 80-77 Málaga
2002 TAU Vitoria-Barcelona 85-83 Vitoria
2003 Barcelona-Tau Vitoria 84-78 Valencia
2004 Tau Vitoria-Joventut 81-77 Sevilla
2005 Unicaja-Real Madrid 80-76 Zaragoza
2006 Tau Vitoria-P. Valencia 85-80 Madrid
2007 Barcelona-Real Madrid 69-53 Málaga
2008 Joventut-TAU Cerámica 82-80 Vitoria
2009 Tau Cerámica-Unicaja 100-98 Madrid
2010 Barcelona-Real Madrid 80-61 Bilbao
2011 Barcelona-Real Madrid 68-60 Madrid
2012 Real Madrid-Barcelona 91-74 Barcelona
2013 Barcelona-Valencia Basket 85-60 Vitoria
2014 Real Madrid-Barcelona 77-76 Málaga
2015 Real Madrid-Barcelona 77-71 Las Palmas
2016 Real Madrid H.G. Canaria 85-81 La Coruña
2017 Real Madrid-Valencia BC 97-95 Vitoria
2018 Barcelona-Real Madrid 92-90 Las Palmas
2019 Barcelona-Real Madrid 94-93 Madrid
2020 Real Madrid-Unicaja 95-68 Málaga
2021 Barcelona-Real Madrid 88-73 Madrid
2022 Barcelona-Real Madrid 64-59 Granada
2023 Unicaja-Lenovo Tenerife 83-80 Badalona
2024 Real Madrid-Barça 96-85 Málaga
2025 Unicaja-Real Madrid 93-79 Las Palmas
2026 Baskonia-Real Madrid 89-100 Valencia