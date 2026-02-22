Kurucs: Los dos equipos tenemos presión, no creo que tengamos ventaja

"Cuando juegas una final los dos equipos tienen presión, creo que no hay favorito. No creo que tengamos ventaja y ellos desventaja", señaló en la rueda de prensa previa en la que desveló que sigue trabajando con los fisios en el esguince que estuvo a punto de dejarle fuera del torneo.

Kurucs dijo que en estos partidos "se trata de enseñar tu carácter y la capacidad para jugar tres partidos seguidos".

El jugador del Baskonia reconoció que pensó que el Real Madrid tenía perdida la semifinal contra el Valencia. "Cuando vi su partido, pensaba que estaba decidido pero fue un milagro. También nosotros tuvimos mucha fe y creo que nos merecemos los dos estar aquí", apuntó.

"Somos dos equipos que han hecho un buen baloncesto. El Madrid es un equipo increíble y vamos a tener que tener mucha concentración y energía. Hemos dado todo para llegar aquí, hemos sufrido muchísimo para llegar aquí y vamos a darlo todo", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy