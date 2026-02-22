Trent Forrest, mejor jugador de la Copa con 38 puntos de valoración en la final

Forrest anoto 22 puntos en al partido decisivo, a los que añadió 11 rebotes para sumar un total de 38 puntos de valoración, seis más que los que consiguió su compañero Timothé Luwawu-Cabarrot, que fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos.

La elección del MVP se decidió a través de los votos de los medios de comunicación acreditados y de los aficionados, al 50%.

El estadounidense tomó de esta manera el relevo de su compatriota Kendrick Perrick, que fue el elegido como MVP tras conducir la pasada campaña al título al Unicaja.

De 27 años y 194 centímetros, Forrest llegó este verano al Baskonia tras haberse formado en Florida State en la NCAA y haber compaginado después la NBA, con Utah Jazz y Atlanta Hawks, con la G-League pero sin haber salido de Estados Unidos hasta esta campaña.

