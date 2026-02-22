Básquetbol
Trent Forrest, mejor jugador de la Copa con 38 puntos de valoración en la final

València, 22 feb (EFE).- El exterior estadounidense Trent Forrest fue elegido este domingo mejor jugador (MVP) de la Copa del Rey tras ser pieza clave en el triunfo del Kosner Baskonia ante el Real Madrid en la final del torneo (89-100).

Forrest anoto 22 puntos en al partido decisivo, a los que añadió 11 rebotes para sumar un total de 38 puntos de valoración, seis más que los que consiguió su compañero Timothé Luwawu-Cabarrot, que fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos.

La elección del MVP se decidió a través de los votos de los medios de comunicación acreditados y de los aficionados, al 50%.

El estadounidense tomó de esta manera el relevo de su compatriota Kendrick Perrick, que fue el elegido como MVP tras conducir la pasada campaña al título al Unicaja.

De 27 años y 194 centímetros, Forrest llegó este verano al Baskonia tras haberse formado en Florida State en la NCAA y haber compaginado después la NBA, con Utah Jazz y Atlanta Hawks, con la G-League pero sin haber salido de Estados Unidos hasta esta campaña.

