Nelson Colón evalúa a Panamá con un 7 sobre 10 antes del debut ante Cuba

"Bien contento, de verdad. Lo que hemos visto en estos días ha sido positivo. El grupo ha sido receptivo, todo el mundo está en la misma página", afirmó el técnico, quien destacó que el equipo trabaja en la construcción de su identidad “paso a paso”, tanto en defensa como en ofensiva.

Colón subrayó que el plantel ha ido sumando piezas, con jugadores que se incorporaron incluso en la última práctica, pero resaltó la capacidad del grupo para entender el juego.

En cuanto al nivel actual del equipo, el técnico lo calificó con un 7 sobre 10, debido a que "los jugadores entienden lo que planteamos".

El entrenador evitó revelar detalles tácticos sobre el estilo que implementará, al señalar que hay selecciones atentas a cada declaración, pero adelantó que Panamá explotará sus fortalezas.

En relación con la identidad del equipo, Colón insistió en que el protagonismo recae en los jugadores que salen a la cancha.

"Yo no anoto 85 puntos ni tomo 40 rebotes. Eso les corresponde a ellos. Nosotros damos la guía de cómo pensamos que podemos tener éxito colectivo", agregó.

Sobre el regreso de piezas importantes como Ernesto Oglivie e Iverson Molinar, ausentes en la ventana anterior, el técnico valoró el compromiso mostrado y explicó que tiene "un buen 'mix' de jugadores, en buena condición física".

En cuanto a las bajas, confirmó que Akil Michel no estará disponible tras "lesionarse en su último entrenamiento", mientras que el caso de Ricky Lindo Jr. "continúa en evaluación" por parte del cuerpo técnico y médico.

El seleccionador también reconoció que maneja informaciones sobre el rival de turno que le ayudarán a saldar mejor el duelo.

"Sabemos que es un equipo físico, que empuja el balón y toma tiros tempranos. Tenemos que correr en transición, identificar a sus tiradores y sacarlos de sus zonas de confort", manifestó.

El debut de Colón al frente del combinado canalero será en el Arena Roberto Durán, en la capital panameña, el viernes próximo ante la escuadra de Cuba.

Los panameños, encuadrados en el Grupo D de esta segunda ventana de las eliminatorias junto a Argentina, Uruguay y Cuba, presentan marca de 0-2 y buscarán ante el conjunto cubano —que ostenta el mismo registro— su primera victoria.

"Estamos en un momento complicado, lo sabemos, pero a la misma vez eso lo dejamos al lado. Lo que pasó no lo podemos cambiar, debemos concentrarnos en lo que tenemos en control, que es el próximo partido" ante Cuba, expresó.