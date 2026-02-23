Townes afirma es marginado de la selección dominicana, que le había "asegurado" un cupo

Townes, que juega en España para el Alimerka Oviedo Baloncesto de la liga Primera LEB (segunda división), dijo en su cuenta de X que desde República Dominicana le aseguraron que formaría parte de la plantilla que disputará dos partidos correspondientes a la segunda ventana clasificatoria FIBA para el Mundial de Catar de 2027.

El 26 de febrero República Dominicana enfrentará a Estados Unidos en la Frontwave Arena de San Diego, California, mientras que el 1 de marzo lo hará contra Nicaragua en el polideportivo Alexis Argüello, en la capital de ese país.

La selección dominicana es dirigida por el entrenador argentino Néstor 'Che' García.

El jugador dijo que, tras comprar "costosos" boletos para desplazarse junto a su familia hasta San Diego, "no he recibido ningún detalle de viaje, confirmación ni ninguna comunicación oficial sobre si siquiera soy parte del equipo, aunque claramente se me dijo de antemano que estoy en el equipo".

Townes, que en varias oportunidades se ha enfundado la casaca dominicana, aseveró que la Federación Dominicana de Baloncesto le comunicó a través de su agente, de que había "incertidumbre" sobre su inclusión en el equipo y que esto "podría no valer la pena".

"Me dijeron que ayer se tomaría una decisión final. Todavía no he recibido ninguna respuesta. El silencio no es aceptable!!!", escribió.

Criticó el trato "poco profesional" recibido y calificó de "decepcionante" la falta de comunicación que denunció.

"Si los planes cambian, simplemente díganlo. Puedo respetar la honestidad. Lo que no puedo respetar es la falta de comunicación y profesionalismo. Siempre he respondido cuando me han llamado para representar a mi país, y siempre lo he hecho con orgullo. Lo único que estoy pidiendo es honestidad, comunicación y el mismo nivel de respeto a cambio", puntualizó Townes.

El escolta aseguró que la Federación Dominicana de Baloncesto envió el 20 de enero pasado una carta al Alimerka Oviedo, solicitando su liberación para que pueda formar parte de la selección caribeña.

Townes formó parte de la lista de 24 jugadores convocados por 'Che' García a mediados de febrero. De ese grupo se seleccionarán los 12 que conformarán el equipo.