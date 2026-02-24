El Valencia encara los diez partidos finales con un valioso 'colchón' para pasar de ronda

Tras 28 jornadas, el Valencia Basket tiene 18 victorias y es tercero. Por arriba están el Fenerbahce con 20 y el Olympiacos con 18, pero ambos con un partido pendiente. Por abajo están con 17 victorias el Real Madrid y el Barcelona y con 16 el Hapoel Tel Aviv, también con un choque menos, el Zalgiris Kaunas, el AS Mónaco, el Panathiniakos y el Estrella Roja, los tres con esos triunfos.

El undécimo y primer equipo que quedaría eliminado de acabar así la competición sería el Dubai, que tiene 14 triunfos, los mismos que el Armani Milán, que es duodécimo. De esta manera, el Valencia tiene cuatro triunfos de colchón a falta de diez encuentro para no quedar apeado.

Para pasar directo a cuartos de final, algo que se aseguran los seis primeros, su margen es de dos triunfos, que es lo que le saca al séptimo.

Para dilucidar los dos últimos equipos que disputarán los cuartos, el séptimo se medirá a partido único al octavo y el ganador se clasificará, mientras que el perdedor se la jugará también a partido único ante el vencedor del cruce entre noveno y décimo.

El Valencia arrancará este esprint final este jueves en la pista del Kosner Baskonia, reciente campeón e la Copa del Rey pero ya sin apenas opciones reales en la Euroliga, en la que es antepenúltimo con nueve victorias.

Será una de las cinco salidas que tenga que afrontar el equipo de Pedro Martínez, que debe jugar también en las pistas del Real Madrid, Partizan Belgrado, Virtus Bolonia y Dubai, el desplazamiento más largo que debe hacer y con el que cerrará la fase regular. El equipo italiano, con 12 victorias, tiene ya pocas opciones y el serbio, con 9, bastantes menos aún.

El conjunto 'taronja' jugará otros cinco partidos en casa. El 5 de marzo recibirá al Zalgiris y después pasarán por el Roig Arena el Barcelona, el Olympiacos, el Milán y el Panathiniakos, todos ellos aún inmersos en la lucha por pasar de ronda y estar en la fase final de Atenas.