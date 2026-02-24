El Virtus Bolonia, un rival en horas bajas para olvidarse de la decepción copera

Los azulgranas se quedaron cerca de la final copera al caer en los minutos finales ante el Kosner Baskonia (67-70), en un torneo al que llegaron de nuevo muy justos de efectivos y con tres jugadores estructurales con problemas físicos como el base Tomas Satoransky, el escolta Kevin Punter y el pívot Jan Vesely.

Ahora, toca olvidarse de la Copa y volver a sumar victorias en la Euroliga, donde el equipo de Xavi Pascual, que lleva un balance favorable de 17-11, aspira a seguir siendo competitivo, al menos hasta donde le alcance su escaso fondo de armario.

El Virtus, un equipo que durante la temporada también ha tenido algunos problemas de lesiones que han lastrado su regularidad, parece el rival propicio para recuperar sensaciones.

Y es que los boloñeses (12-16) han perdido cinco de sus últimos seis partidos en la máxima competición continental -donde están a cuatro triunfos de los puestos de 'play-in'- y también vienen de sufrir una decepción en la Copa de Italia, donde el pasado sábado cayeron en semifinales contra el modesto Derthona Basket (84-78).

Además, el equipo transalpino ha perdido sus tres últimos partidos en el Virtus Arena, ante ASVEL Villeurbanne, Estrella Roja, y Fenerbahce Beko. En cambio, las dos últimas victorias europeas del Barça (91-97 ante el Kosner Baskonia y 91-98 frente al ASVEL Villeurbanne) han sido a domicilio.

Sin embargo, el conjunto azulgrana solo ha ganado una vez en sus cuatro visitas a Bolonia en Euroliga (75-92, hace tres temporadas). Y en los nueve enfrentamientos directos en el torneo, el balance es ligeramente favorable a los italianos (5-4).

Pero este Virtus de Bolonia no destaca especialmente en ningún apartado estadístico aunque, como todos los equipos de Dusko Ivanovic, practica una baloncesto de mucho contacto físico que siempre le hace ser un rival incómodo.

En una plantilla repleta de jugadores atléticos, los bases estadounidenses Carsen Edwards (17,9 puntos) y Matthew Morgan (13,1 puntos) son sus principales referencias ofensivas.

De hecho, ambos fueron los más destacados de su equipo en la victoria del Barça (88-81) en el encuentro de la primera vuelta disputado en el Palau Blaugrana, el último de Óscar Orenllana como entrenador interino tras la destitución de Joan Peñarroya.

En aquel choque, Punter fue el máximo anotador con 17 puntos. Del talento de KP (15,5 puntos) y de su compatriota Will Clyburn (13,6) y del carácter competitivo del ala-pívot Toko Shenegelia (13 puntos y 4,3 rebotes) a ambos lados de la pista dependerá buena parte del éxito del cuadro catalán en el Virtus Arena.

Y también de la capacidad de los de Xavi Pascual para adaptarse a un duelo que seguramente será áspero, aplicarse en defensa, minimizar las pérdidas y ganar la batalla por el rebote.