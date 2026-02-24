Jaime Fernández: “Tenemos que empezar a crear nuestra identidad”

Durante un receso del entrenamiento que el combinado nacional realiza en Guadalajara (España), Fernández ha reconocido que asume “un protagonismo extra” por su experiencia, aunque lo enmarca en una responsabilidad colectiva.
“Es un orgullo. Intento enseñar lo que me han enseñado a mí y transmitir los valores de la Familia, que es tan importante”, ha señalado en alusión al espíritu que ha caracterizado a la selección en las últimas décadas.
El base madrileño ha incidido en la complejidad de ensamblar el grupo en apenas unos días de trabajo. “Es difícil construir un equipo en tan poco tiempo. Hay entrenador nuevo, muchos jugadores que no hemos jugado juntos y conceptos nuevos. No hay tiempo que perder y hay que estar muy focalizados en el trabajo”, ha explicado.
En este contexto, Fernández ha subrayado que la prioridad no pasa, por ahora, por el análisis exhaustivo del rival de esta primera fase, la selección de baloncesto de Ucrania, sino por consolidar los cimientos propios.
“De momento no estamos analizando mucho al rival, sino analizándonos a nosotros. Hay mucho que construir y tenemos que empezar a crear nuestra identidad. Estamos plantando nuestras bases y creando un equipo; ya habrá tiempo de estudiar más al rival”, ha añadido.
También ha insistido en la necesidad de unidad y disciplina táctica para asimilar rápidamente las directrices del nuevo cuerpo técnico. “Lo importante es estar centrados, estar unidos y pendientes de lo que el entrenador nos pide”, ha recalcado.
En el plano físico, Fernández ha restado importancia al golpe sufrido recientemente en una acción fortuita que le obligó a recibir puntos de sutura. “Fue mala suerte, me llevé los puntos y la falta, salió todo mal, pero estoy bien y en óptimas condiciones”, ha asegurado.
La selección afronta así una ventana decisiva en pleno proceso de reconstrucción, con el objetivo inmediato de competir al máximo nivel mientras define una identidad propia que sirva de base para los próximos compromisos internacionales.