Mateo pide a la selección que “sea ella misma” ante una Ucrania "muy física y aguerrida"

En un receso de los entrenamientos en Guadalajara (España), ciudad que acoge la concentración, Mateo ha incidido en la importancia de mantener la esencia del grupo por encima de las circunstancias del rival o del escenario competitivo.

“Quiero que sean ellos mismos. Que no intenten hacer aquí un papel que no hacen en sus equipos. Están aquí por lo que hacen bien y por cómo compiten en sus clubes”, ha subrayado el técnico, convencido de que la selección debe potenciar el talento natural de cada convocado dentro de un marco colectivo.

España afronta un compromiso exigente ante una Ucrania a la que el preparador ha definido como un conjunto “muy físico” y “aguerrido”, con muchos recursos, capaz de sostener su rendimiento desde la defensa. “Es un equipo muy potente, que corre bien el campo, incluso con la gente grande, y que pelea hasta el final”, ha advertido, insistiendo en la importancia de tener para ello la paciencia suficiente.

Mateo ha destacado que el cuadro ucraniano ha cimentado sus últimos resultados en la solidez, reduciendo los porcentajes de tiro de sus rivales y dominando el rebote defensivo. Además, “tienen especialistas en el ‘pick and roll’ y ahí tendremos que estar muy atentos”, ha explicado.

Ante ese escenario, el seleccionador ha reclamado paciencia y madurez competitiva. “No podemos tener prisa. Hay que madurar el partido y entender que, seguramente, se va a decidir en los últimos minutos”, ha señalado.

En su opinión, la clave pasará por sostener la fortaleza mental cuando el encuentro atraviese momentos de máxima exigencia física.

Más allá del análisis del rival, Mateo ha insistido en consolidar la identidad mostrada en anteriores ventanas: circulación de balón, implicación colectiva y compromiso defensivo constante. “Me gusta que el equipo se pase bien el balón, que todos se sientan útiles y que el esfuerzo no dependa de si metemos o fallamos”, ha resumido.

Uno de los nombres propios de la comparecencia ha sido el de Álvaro Cárdenas, único convocado que no compite actualmente en la ACB y al que el técnico ha definido como “un superviviente”.

“No viene de las grandes canteras ni ha tenido un camino sencillo. Ha tenido que levantar la mano y luchar muchísimo para estar aquí”, ha destacado el mister, tras elogiar su carácter competitivo. “Es un jugador que nunca se da por vencido”.

El seleccionador ha puesto también en valor su crecimiento ofensivo -con mayor capacidad de tiro exterior, penetración y generación para sus compañeros- sin olvidar su entrega defensiva. “Transmite valores muy positivos y es un privilegio tenerle con nosotros”, ha afirmado.

Con el foco puesto en los dos próximos compromisos internacionales, Mateo ha dejado claro que el objetivo pasa por mantener la cohesión y la autenticidad del grupo. “Si somos fieles a lo que somos, tendremos muchas opciones”, ha concluido.