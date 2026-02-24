Pascual: "Después de la derrota en la Copa, queremos ganar inmediatamente"

Con la derrota en la semifinal copera ante el Kosner Baskonia (67-70), el Barça desperdició su primera bala para levantar un título esta temporada, pero Pascual ha asegurado que "es el momento de jugar cada partido como una final" para acabar "en las mejores posiciones posibles" y tener opciones de disputar la Euroliga y la Liga Endesa hasta que se pueda.

Desde el parqué del Palau Blaugrana, el técnico catalán ha destacado que el equipo "ha trabajado muy bien estos dos últimos días", y que "hacía tiempo" que no podían "entrenar de verdad todos juntos" como ha sucedido en el inicio de esta semana.

"Esto nos ha de servir para coger toda la energía para competir, y esperemos que tengamos una buena reacción mañana", ha añadido.

Y es que Xavi Pascual es consciente de que tendrá que tirar con una plantilla corta de aquí al final de temporada. "La situación es la que es y no tenemos que darle más vueltas; no se puede fichar, ya está, se ha acabado. Estamos contentos con lo que tenemos y, con los que somos, iremos a tope".

Del Virtus Bolonia, el entrenador del conjunto azulgrana ha destacado que se trata de "un equipo muy intenso, que en casa corre muy bien, que es muy atlético en las posiciones de 3, 4 y 5, y que tiene jugadores pequeños muy talentosos".

Y pese a que los italianos han perdido sus últimos tres partidos en el Virtus Arena, el ala-pívot Toko Shengelia ha explicado que el equipo de Dusko Ivanovic "acostumbra a jugar bien y con mucha energía ante su afición".

Además, Shengelia no se fía de la mala racha de su rival, que solo ha ganado uno de los últimos seis partidos en la Euroliga y viene también de caer eliminado en semifinales de la Copa italiana.

"Cuanto más pierdes, más ganas tienes de ganar el siguiente partido. Creo que están muy motivados para ganarnos y sería un error pensar que será fácil", ha advertido.

Pese a todo, el interior georgiano no ha escondido la decepción de no haber podido ganar la Copa, un torneo que, para bien o para mal, suele tener un gran impacto emocional en los equipos que la disputan.

"Estamos intentado ser positivos, aunque es difícil, pero mañana toca otro partido y no podemos llegar allí hundidos. Tenemos que levantar la cabeza y luchar", ha sentenciado.