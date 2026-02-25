109-94. Los Cavaliers dejan en evidencia a los Knicks

Los Cavs confirmaron su gran momento de forma y ganaron 6 de los 7 partidos desde la incorporación de James Harden, en una operación que vio a Darius Garland recalar en Los Ángeles Clippers.

La Barba aportó 20 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias y fue uno de los 6 jugadores de Cleveland que acabaron con dobles dígitos en anotación.

Donovan Mitchell se lució con 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 3 robos y Jarrett Allen logró un doble doble de 19 puntos y diez rebotes. Evan Mobley y Jaylon Tyson sumaron 12 puntos y Dean Wade, 11.

Fue una prueba de fuerza de los Cavaliers, que dominaron de principio a fin ante unos Knicks que siguen pagando sus altibajos y sus modestos porcentajes ofensivos en esta temporada.

No pasaron del 40 % de acierto en tiros de campo y de un 27 % desde el arco, demasiado poco para poder competir con unos Cavs que van ganando ritmo y confianza en el tramo decisivo de la temporada regular.

Jalen Brunson metió 20 puntos, Mikal Bridges aportó 18 y el dominicano Karl Anthony Towns conectó sus 5 tiros de campo y se quedó en 14 puntos y 7 rebotes.

Los Knicks solo tenían 6 puntos de desventaja al descanso, pero pagaron un tercer período en el que tan solo 3 de sus 24 tiros, uno de 12 en triples.

Sus 11 puntos fueron castigados por los Cavs, que dispararon su ventaja hasta los 18 puntos y encarrilaron la victoria.